Cruce explosivo entre Rodolfo Aguiar y Patricia Bullrich: el paro, la reforma laboral y una denuncia penal que eleva la tensión política

El enfrentamiento entre el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político a días del primer paro nacional contra la reforma laboral que se llevará a cabo este miércoles. Todo comenzó con una afirmación del dirigente sindical en el programa QR Escaneá La Realidad, de Bravo TV, donde se refirió al rol de ATE bajo la gestión de Javier Milei. "Sinceridad. Es mi trabajo, nuestro trabajo, provocar la crisis de este gobierno", lanzó Aguiar.

El entrevistador le advirtió que sus palabras podrían interpretarse como un gesto "desestabilizador y golpista", pero el dirigente no retrocedió: "Nuestro trabajo es que afloren los verdaderos problemas que, en este caso, tienen las trabajadoras y los trabajadores. Ahora, esta reforma laboral es salir a explicarla, es salir a contradecir a muchos colegas de ustedes que salen a decir 'pero escúcheme, Aguiar, ¿cómo puede ser que ATE lance un paro cuando no se conocen las especificidades que tiene la reforma laboral?' Yo me pregunto, ¿en serio alguien gobernando Milei, después de veintitrés meses, necesita conocer el contenido de la reforma para saber qué es para jodernos a todos los trabajadores de la Argentina?"

Las declaraciones no tardaron en ser utilizadas por Bullrich, quien decidió compartir el fragmento de la entrevista en su cuenta en X. Junto al video, la ministra sentenció:

"Sí, es desestabilizador y golpista. Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional. Buenas noches". La denuncia disparó la temperatura política y abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y el sindicalismo.

Molesto por la acusación, Aguiar contestó con dureza en la misma red social. "Ministra Patricia Bullrich, usted me denuncia a mí porque está viendo a sus propios fantasmas. El que atenta todos los días contra la Constitución y el Estado de Derecho es su Gobierno. El ejemplo más claro es el protocolo anti movilización y la represión de todos los miércoles", escribió. Luego profundizó su réplica: "No le alcanza la Policía, las armas, los palos, los gases lacrimógenos, sino que ahora también necesita de la Justicia para perseguir a los que piensan distinto? Es impresionante la doble vara que utilizan para medir las declaraciones".

En ese sentido, Aguiar fue contundente y recordó que "el presidente dijo que va a destruir el Estado". "¿Qué frase más golpista que esa puede existir?", sentenció. Para el dirigente, la denuncia es un intento de amedrentamiento político: "Cuestionar públicamente las graves y constantes falencias de su Gobierno no tiene nada que ver con atentar contra el funcionamiento normal de las instituciones. Tiene que ver con ejercer el derecho a la libertad de expresión".

Incluso dejó un mensaje final cargado de tensión: "PD: Lo suyo es enfermizo y temerario. Hay un fuerte intento de disciplinar y acallar las voces de protesta. No es casual que esta denuncia llegue dos días antes del primer paro contra una reforma laboral regresiva. Si alguien dice que el Gobierno se desestabiliza por unas declaraciones televisivas, no es más que aceptar lo endeble de una gestión que depende todos los días del azar de la timba financiera y del precio del dólar".

El cruce llega en un momento de extrema sensibilidad política y social: el Gobierno enfrenta su primer paro nacional contra una reforma laboral que despierta resistencia en múltiples sectores sindicales. El plenario convocado por ATE reunió a delegados de todo el país, quienes votaron por unanimidad realizar este miércoles una huelga nacional 24 horas, con movilización a la secretaría de Trabajo (Av. Leandro N. Alem 650) a partir de las 12, en rechazo a la reforma laboral y la convocatoria a las paritarias.