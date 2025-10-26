El gabinete de Milei votó sin autocrítica y anticipó "que el lunes será igual que el viernes"

Mientras millones de argentinos acudían a las urnas para definir la composición del Congreso, los referentes más visibles del gobierno de Javier Milei insistieron en una misma consigna: nada cambiará después de la elección. En una muestra de desconexión con la realidad económica y social del país, Patricia Bullrich, Manuel Adorni, Guillermo Francos y Luis Caputo repitieron, cada uno desde su lugar, que "el lunes será igual que el viernes".

La ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, intentó mostrarse distendida al emitir su voto en La Rural, aunque volvió a protagonizar un blooper: dobló mal la boleta y debió regresar al box. "Doblé la boleta en dos, pero era en tres", admitió entre risas. Intentó relativizar el episodio diciendo que "es una nueva forma de voto que sirve" y aseguró que "tuve la convicción y voté rápido". Más allá de la anécdota, Bullrich repitió el libreto oficialista: "Este lunes va a ser igual que el viernes", expresó, descartando cualquier cambio de rumbo pese a la incertidumbre electoral.

La funcionaria, además, se permitió una frase de autocelebración política: "Si la gente me acompaña, voy a asumir en el Senado para lograr mayor gobernabilidad y así tener las leyes que necesita el país". En ese sentido, justificó la baja participación afirmando que "fue un año bastante cansador" y pidió a la ciudadanía que "salga y haga el sufragio". "Hay que sacar a la argentina de ser un país pobre, a uno rico", cerró. El vocero presidencial Manuel Adorni también apeló a un discurso de continuidad, sin espacio para la autocrítica. Tras votar en Parque Chacabuco, dijo que "la gente tiene que elegir qué ideas y qué país quiere".

Además, repitió que "mañana todo va a seguir tal cual venía ocurriendo". Intentó desdramatizar la jornada al afirmar: "Es una elección de legisladores, no lo veo como un plebiscito". En un momento de tensión con un ciudadano que lo increpó a los gritos e insultos, Adorni optó por la burla: "Usa términos del siglo 19", ironizó, minimizando las críticas que surgen desde una sociedad agobiada por la recesión, los despidos y la pérdida del poder adquisitivo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantuvo la misma línea de subordinación y desresponsabilización que caracteriza a su gestión. "El Presidente es quien decide todo", repitió ante los periodistas.

Al ser consultado sobre posibles cambios en el gabinete, insistió en que "todo está ordenado en la economía", relativizando la "volatilidad" financiera que golpea a los mercados en las semanas previas a la elección y adelantó que "se viene una época de cambios importantes". Francos, incluso, se permitió aconsejar a quien eventualmente lo reemplace: "Que se dedique a dialogar y buscar consensos". Lo hizo luego de ponderar al expresidente Mauricio Macri, a quien calificó como "un importante referente de la política nacional", reafirmando la cercanía del gobierno con los sectores más conservadores del macrismo.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en que el dólar "se va a mantener siempre dentro de las bandas" y aseguró que "el plan económico va a seguir igual" a partir del lunes. Con su habitual tono, explicó que "no cambia nada, ni el esquema de bandas, ni el objetivo del equilibrio fiscal". En un intento por transmitir tranquilidad a los mercados, evitó hablar de la profunda recesión y la caída del consumo: "Hay que ser respetuosos de los mercados", sostuvo. Ante la pregunta sobre cómo incide la economía en las elecciones, Caputo respondió con frialdad: "Veremos los resultados, pero no va a haber ningún cambio". Y remató: "Si hay menos conflicto político, eso va a ayudar, seguro. En lo económico, lo más importante es poder pasar las reformas que hagan que el país se despegue, porque la gente no puede esperar".