Damián Arabia adulteró su patente, lo expusieron y se ofendió: "La pintura de las chapas es una mierda"

Más que felicitaciones, el asado de Javier Milei a los diputados que votaron contra el aumento a los haberes de los jubilados provocó diversas polémicas. Damián Arabia, el diputado favorito de Patricia Bullrich, fue el gran protagonista de la noche del pasado martes 17 de septiembre.

El legislador había dado la nota cuando llegó a la Quinta de Olivos con una ensalada de papa y huevo, y lo presumió orgulloso en una charla con los medios que se encontraban cubriendo dicho evento. Un acto que fue sentenciado en redes sociales, ya que demostró más colaboración con el Presidente, quien agasajó a aquellos que lo acompañaron el veto a la reforma jubilatoria. Sin embargo, aquello no fue lo que más llamó la atención de los periodistas.

El diputado de Patricia Bullrich no estaría cumpliendo la ley

Fue la periodista Luciana Geuna quien reveló en el canal de stream Olga un detalle insólito del político: "Pone pausa cuando yo te digo", comenzó advirtiendo en el programa Paraíso Fiscal, mientras expusieron el video de la llegada de Arabia al recinto presidencial: "Tiene la patente encintado chicos", advirtió ante la negativa de sus compañeros. La comunicadora dejó en evidencia al legislador, con un hecho que en el último tiempo cobró gran importancia. Son ciento los argentinos que adulteran las patentes de los vehículos y así evitar multas en la Ciudad que se llenó de cámaras de seguridad. Y el miembro de la Cámara de Diputados Nacional no es la excepción.

Geuna no solo expuso a Damián sino que además redobló la apuesta e investigó a fondo: "Tiene la patente encintada para no recibir multas, chicos. Fui a fijarme si tiene multas pero no tiene", contó. Por su parte, Fer Dente sentenció el comportamiento del político, quien debería dar el ejemplo para los ciudadanos: "Esto está mal", lamentó el conductor.

Damián Arabia desmiente las críticas de los periodistas

Los dichos llegaron a oídos de Damián Arabia, quien Salió a defenderse públicamente a través de su cuenta personal en X: "Falsó, si al menos no van a tener profesionalismo de chequear las noticias, al menos cambien el titulo para no incurrir en un delito", escribió citando otro comentario que lo acusaba de adulterar la patente: "En mi Fiat Cronos financiado en cuotas me pasa lo mismo que le pasa a millones de argentinos, que es que la pintura de las chapas es una mierda. Si me ayudan a conseguir una mejor, con gusto la cambio", concluyó, adjuntando fotos de su patente.