De "hijo de mil pu**" a jefe de Gabinete: carpetazos de Milei contra Santilli que ahora lo persiguen

Antes de asumir formalmente como jefe de Gabinete, Diego Santilli quedó en el centro de una polémica que expuso uno de los giros políticos más comentados del gobierno de Javier Milei. La designación del ex dirigente del PRO reavivó antiguos mensajes del presidente, quien años atrás lo había señalado como parte de "la casta" e incluso había soltado duras acusaciones en su contra.

El anuncio se realizó en la noche del domingo a través de la cuenta de X de Milei, donde confirmó que Santilli reemplazará a Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete. La publicación estuvo acompañada por una foto junto al dirigente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: "Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli y la Sec. Gral. de la Presidencia Karina Milei delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA. VLLC!", escribió el mandatario.

Javier Milei anunció a Diego Santilli como el nuevo jefe de Gabinete

Pocas horas después, Santilli también utilizó sus redes sociales para agradecer la confianza del presidente y asumir públicamente su nuevo desafío, aunque todavía no prestó juramento: "Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia", comenzó.

Luego agregó: "Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron".

Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.



Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente... https://t.co/i3mmohafvc — Diego Santilli (@diegosantilli) June 28, 2026

Finalmente, cerró el mensaje con una definición sobre su nuevo rol: "Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas. Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza".

El archivo que volvió a circular

La confirmación del nuevo jefe de Gabinete hizo resurgir publicaciones de Milei realizadas durante la campaña presidencial de 2023, cuando todavía no existía una alianza política con sectores del PRO y el libertario cuestionaba con dureza al dirigente bonaerense.

Milei contra Santilli

En uno de esos mensajes, el entonces candidato escribió: "El candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos".

En otro posteo, fue aún más lejos al lanzar una fuerte acusación: "El tipo que dice abiertamente que vive de 'sus negocios' y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto . Es el que se pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires".

El tweet de Javier Milei contra Diego Santilli años atrás

Las críticas de Milei hacia Santilli no quedaron allí. En otra publicación de la misma época, el entonces candidato utilizó un tono todavía más agresivo para cuestionar al dirigente del PRO: " El colorado hijo de mil pu** de Santilli debería explicar cómo lleva el estilo de vida que tiene antes de ponerse a debatir sobre economía , de lo cual no sabe nada. Todos los opinólogos inútiles", escribió en sus redes sociales.

Las críticas también alcanzaron a la fórmula que integraban Horacio Rodríguez Larreta y Santilli: "Larreta-Santilli se pretenden mostrar como gestores idóneos de la cosa pública, lo que, dado el nivel de dirigismo que recitan y muestran en su gestión, son un verdadero peligro. ¿Imaginan comunistas eficientes? En lugar de matar a 150M de personas habrían matado a más de 300M", sostuvo en otra publicación.

En aquel entones, Manuel Adorni también fue contra quien hoy lo reemplaza: "Diego, ayer hablábamos con María Eugenia Vidal, creo que uno de los grandes desafíos de la política es terminar con el descredito que hay sobre todos ustedes, porque todos han pasado por la función pública con algunas falencias claras", le dijo en una nota con La Nación y siguió: "Macri decía mídanme con la pobreza y la pobreza termino peor que cuando empezó", le tiro un palito en la misma línea que Milei donde los acusó de corruptos.

Tres años después de aquellas declaraciones, Santilli fue elegido por el propio Presidente para ocupar uno de los cargos más importantes del Gobierno nacional. La decisión volvió a instalar el debate sobre el cambio de postura de Milei respecto de dirigentes a los que durante la campaña identificaba como representantes de "la casta", pero que hoy forman parte de su administración.

Diego Santilli y Javier Milei

Durante la campaña presidencial de 2023, el entonces candidato libertario también cargó con fuerza contra Patricia Bullrich, a quien calificó de "montonera asesina" y "montonera tirabombas", además de acusarla de haber integrado una organización guerrillera en la década del 70 y de "poner bombas en jardines de infantes". Meses después de aquellas declaraciones, ambos sellaron una alianza política y Bullrich fue designada como Ministra de Seguridad de su gestión y ahora como jefa de la bancada libertaria en el Senado.