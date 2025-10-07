De "raro y bizarro" a la vinculación con el "narcotráfico" y "Espert": la reacción de la calle al Movistar Arena de Milei

La falta de criterio por parte del presidente Javier Milei a la hora de realizar un show de canto en el Movistar Arena, en el marco de la renuncia de José Luis Espert por vinculaciones con el narcotráfico y las acusaciones de coimas y corrupción que golpean a su hermana Karina, fueron cuestionadas por la mayoría de las y los vecinos que hablaron con BigBang en las calles del barrio porteño de Belgrano.

"Me pareció como demasiado. Algunas cosas que dijo me parecen bien, pero el show en sí, raro, raro y bizarro", señaló una mujer de mediana edad, quien brindó una de las opiniones menos críticas contra el mandatario que cantó canciones junto a "La banda del presidente" de los Benegas Lynch y con los coros de la diputada nacional cosplayer Lilia Lemoine.

José Luis Espert quedó involucrado en la Justicia por los 200 mil dólares que recibió de Fred Machado.

"No opino al respecto porque para mí el show es innecesario en la situación del país", expresó de forma contradictoria una vecina que además destacó que volvería a votar al libertario, por una cuestión de rechazo a lo que está al frente. "No hace falta tener un show para demostrar lo que hacés, prefiero demostrarlo con acciones y no con tanto show", añadió enseguida.

"Yo estaba muy entusiasmada con Milei, pero ahora estoy en una encrucijada", reconoció una mujer de 71 años que vivió toda su vida en el barrio. "Por supuesto que populismo no quiero, pero pasaron muchas cosas que nos hacen dudar", sumó en relación al escándalo de Espert y las coimas denunciadas en los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo.

La juventud, lejos de tener el perfil libertario que encuestas y redes muchas veces aseguran, tuvo una mirada mucho más confrontativa y crítica hacia la conducción nacional. " Me pareció muy patético . La gente está sufriendo hambre, no hay comida en las escuelas, no hay educación digna ni condiciones dignas en las escuelas, y el presidente cantando", denunció un estudiante, quien también apuntó contra "todo el desastre del narcotráfico conectado con Espert".

"Yo no lo banqué nunca, para mí está completamente loco. Y que haga esto es una demostración más del problema que tenemos como país, de que una persona así pueda llegar a ser presidente", expuso indignado un chico todavía en edad escolar secundaria. "¿Le gustaría que Milei fuese el profesor de sus hijos? Pregúnteselo para las votaciones siguientes", argumentó.