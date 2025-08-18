De repudiables chistes a payasadas, nylon y termos: "Tronco" Figliuolo, el outsider que se convirtió en soldado de Milei

El aliado de Alejandro Fantino en Neura (tiene el 25% del canal) Sergio Figliuolo, más conocido como "Tronco", dio un nuevo paso en su carrera, aunque no precisamente en el terreno del periodismo, el streaming o de los videojuegos, nicho que lo hizo conocido años atrás tras la creación de los Gummers. El conductor de streaming, que en los últimos años cosechó más críticas que logros profesionales, ocupará el puesto número once en la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que encabeza José Luis Espert. Claro está, su candidatura no resulta ajena a su cercanía con Javier Milei.

Alejandro Fantino y Sergio "Tronco" Figliuolo

El momento que consolidó esa relación fue la entrevista que realizó en mayo pasado en su programa El troncal de las mascotas, transmitido por Neura, donde el propio Presidente se sentó en el estudio acompañado de su perro Conan. Aquel show bizarro, con Milei y Tronco vestidos con mamelucos de YPF, se viralizó no sólo por el tono descontracturado, sino también por el papelón que vivió el conductor cuando, al referirse al animal como "una cosa", fue inmediatamente reprendido por Karina Milei. La incomodidad del episodio dejó en claro cuál es la relación de fuerzas: Tronco podía "jugar" a ser periodista, pero sabía muy bien de quién debía recibir órdenes.

El salto a la política, sin embargo, llega luego de un historial de escándalos que ponen en cuestión su idoneidad para el Congreso. El más recordado fue el de 2024, cuando en uno de sus programas de Neura permitió que saliera al aire un audio de un oyente contante un aberrante y repudiable "chiste" con referencias al cáncer y la pedofilia. La repercusión fue tan negativa que él mismo debió pedir disculpas en reiteradas oportunidades. "Estoy enojado conmigo. Lo que atiné a hacer ante esa barbaridad fue reírme de los nervios", justificó entonces. El propio Alejandro Fantino, director del canal, salió a despegarse y calificó el episodio de "repudiable y asqueroso".

El programa fue levantado, pero Tronco nunca terminó de asumir su responsabilidad: en público cargó las culpas sobre un productor que no chequeó el material y terminó siendo eyectado del canal de streaming. El bochorno no lo alejó de los micrófonos. Ya sin su ciclo, volvió a aparecer en la señal con intervenciones cada vez más militantes, al punto de reclamar abiertamente que los legisladores libertarios solo den quórum a los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Su propuesta, lejos de ser una broma, exhibió su desprecio por el sistema republicano: un Congreso reducido a levantar la mano para avalar lo que decida Milei.

Sergio "Tronco" Figliuolo

En uno de sus sketches, lo graficó con termos a los que bautizó como diputados y con los que simuló votar leyes. Incluso llegó al extremo de pegarse con nylon tres termos en la cara, una performance grotesca que desnuda el nivel de banalización política con el que se mueve. Figliuolo se presenta ahora como "outsider" y defensor de Milei, aunque su verdadero capital político no es más que la docilidad al oficialismo y la capacidad de generar show mediático. Su incorporación a la lista bonaerense no hace más que confirmar el rumbo de La Libertad Avanza: menos cuadros técnicos y más personajes del espectáculo que aseguren fidelidad absoluta al Presidente y su hermana.