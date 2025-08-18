Acusaciones cruzadas, reproches y distanciamiento sin retorno: Marley no pudo calmar la guerra entre Charlotte y Alex Caniggia

El estreno de la nueva temporada de Por el Mundo prometía risas, anécdotas exóticas y un condimento especial: el reencuentro entre Charlotte y Alex Caniggia, quienes desde hace meses (inclusos años) mantienen una pelea familiar con capítulos dignos de una telenovela. Sin embargo, el viaje a China no resultó ser el escenario de reconciliación que Marley esperaba, sino más bien la confirmación de que el vínculo entre los mellizos está en su punto más tenso. Ya desde el inicio del programa, el conductor advirtió que la misión sería complicada: los Caniggia apenas compartieron unos minutos de pantalla antes de que cada uno siguiera su propio camino.

"Ya no es lo mismo": Charlotte cuenta si está enojada con su hermano Alex

Charlotte, siempre frontal, aceptó someterse al clásico "preguntas y respuestas" de Instagram y sorprendió al hablar sin filtros de su hermano: "Tengo un montón de recuerdos. Éramos súper unidos. Hacíamos videollamadas todos los días y ahora medio que se cortó eso y no me contesta cuando lo llamo". Cuando Marley, atónito, señaló lo extraño de la indiferencia mutua, la mediática fue tajante: "Es medio boludo. Es medio rencoroso él. Porque yo salí a bardear a su mujer porque ella no paraba de molestarme a mí y a mi mamá, entonces dije 'le pongo los puntos', y él se enojó conmigo. Y ya no nos llamamos, ya no es lo mismo. ¡Estoy harta de mi familia!".

¿Por qué fue el origen de la pelea de Melody Luz y Charlotte?

Del otro lado, Alex no se mostró dispuesto a dar el brazo a torcer: "No quiero hablar mucho. No me quiero amigar ahora. Ella que vaya por ahí y yo me voy por ahí". Y cuando Marley intentó ponerle humor al asunto proponiéndoles conducir juntos, el influencer no lo tomó bien: "Se pone celosa. Está tóxica. ¿Ahora vamos nosotros? No puedo compartir con ella ahora". La raíz del conflicto tiene nombre y apellido: Melody Luz. Charlotte no dudó en señalar a la bailarina y pareja de su hermano como el gran detonante de la pelea. "Estamos distanciados por eso, nunca me llevé bien con Melody", reconoció.

Y fue más allá: "Yo soy 'team Mariana' porque, bueno, ella siempre dice las verdades. Y creo que no está bueno lo que hizo Melody. Por eso yo me puse de parte de mi mamá". El distanciamiento con Alex se profundizó cuando la joven defendió públicamente a Nannis frente a las críticas de Melody. "Me cansé y salí a matarla. Ahí se enojó mi hermano conmigo y me dejó de hablar", explicó. A su vez, confirmó que Alex también cortó la relación con su madre y se alineó con Claudio Paul Caniggia, su padre. "Yo no lo veo a mi papá, no tengo ningún tipo de vínculo con él", dijo Charlotte, marcando aún más las diferencias dentro de la familia.

"Ella no paraba de bardearme a mi y salí a matarla": Charlotte Caniggia contó el problema que tuvo con Melody Luz

Sin embargo, dejó la puerta abierta a un futuro acercamiento con Alex: "Sí, yo no tengo problema", respondió cuando Marley le preguntó si aceptaría un café con su hermano. Pero la realidad se impuso apenas los hermanos regresaron al país. En Ezeiza, las cámaras los captaron saliendo separados, sin saludarse ni cruzar una palabra. Ella, con paso firme, lentes oscuros y varias bolsas en la mano; él, con bajo perfil, capucha y rostro serio. Ni una sonrisa ni un gesto de complicidad. Las imágenes filtradas del detrás de escena en Asia ya habían dejado en evidencia que la producción de Por el Mundo intentó, sin éxito, forzar una interacción entre ellos. Marley, siempre con su energía contagiosa, intentó todo. Pero ni en China ni en Buenos Aires hubo tregua: los Caniggia siguen en una guerra abierta y sin cuartel.