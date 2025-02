Del amor al odio: Milei le pidió la renuncia a Sonia Cavallo tras tildar de "impresentable" a su padre

En medio de una escalada de declaraciones incendiarias contra economistas que cuestionan su gestión, el presidente Javier Milei le pidió la renuncia a Sonia Cavallo como embajadora ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). La decisión se conoció pocas horas después de que el mandatario calificara de "impresentable" a Domingo Cavallo, ex ministro de Economía y padre de la ahora ex funcionaria. La medida fue confirmada por el vocero del presidente, Manuel Adorni, a través de su cuenta personal de X: "Por decisión del Presidente de la Nación Sonia Cavallo deja de ser la embajadora argentina ante la OEA".

Adorni anunció la salida de Sonia Cavalklo

El pedido de dimisión llega en un contexto en el que Milei viene intensificando sus críticas contra quienes advierten sobre un posible atraso cambiario en el país. "¿Cómo va a subir el dólar si yo le estoy sacando todos los pesos que andan dando vueltas? El dólar se tiene que caer como un piano", expresó el jefe de Estado en una entrevista con A24 durante la mañana de este lunes. Acto seguido, apuntó directamente contra el ex funcionario menemista: "Mientras él insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, defendía el tipo de cambio de la convertibilidad. Y este programa es muchísimo más exitoso porque nosotros evitamos la hiperinflación".

El enojo del mandatario libertario se debe a que el ex ministro de Economía durante el menemísmo le hizo una contundente advertencia en una de sus últimas entrevistas radiaales. ¿Qué dijo Cavallo? "Si no devaluás ahora, es probable que tengas serios problemas antes de las elecciones. Si devaluás, es probable que las pierdas, pero al menos no tendrás los serios problemas que tuve yo en 2001", fueron las palabras que hicieron estallar al líder de la Libertad Avanza.

Milei también descalificó a los economistas que advierten sobre los riesgos del carry trade. "Hablan del carry trade y no saben ni sumar", sentenció. En esa línea, defendió la política cambiaria de su gobierno y afirmó que "Argentina hace meses está en deflación". Sonia Cavallo había sido designada como embajadora ante la OEA mediante el Decreto 433/2024, firmado por el propio Milei y la ex canciller Diana Mondino. Su nombramiento respondía a una designación excepcional prevista por la Ley del Servicio Exterior de la Nación. Sin embargo, su permanencia en el cargo quedó abruptamente interrumpida tras las declaraciones del presidente contra su padre.

Sonia Cavallo desembarcó en la OEA a principio de la gestión

La designación de la economista, quien posee una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard y reside en Estados Unidos desde hace más de dos décadas, había generado cierta controversia desde el inicio. Su ingreso a la diplomacia se oficializó poco después de que Domingo Cavallo participara en el 41º Congreso Anual del IAEF, donde insistió en la necesidad de liberar el mercado de cambios y avanzar hacia la competencia de monedas o la dolarización. Cabe recordar que, durante la campaña electoral, Cavallo había manifestado su apoyo a Milei, asegurando que lo votaría y que intentaría ayudarlo a implementar sus ideas económicas.

Sonia Cavallo

Sin embargo, con el correr de los meses, el ex ministro comenzó a tomar distancia de algunas decisiones del gobierno, especialmente en lo que refiere a la política cambiaria y monetaria. El pedido de renuncia a Sonia Cavallo no solo representa una nueva muestra del estilo frontal del presidente, sino que también deja en evidencia el quiebre definitivo entre Milei y uno de los referentes más influyentes de la ortodoxia económica que tiene el país. En este clima de enfrentamiento, el gobierno sigue adelante con su estrategia de ajuste y desregulación, mientras las tensiones dentro del oficialismo y con economistas de peso no dejan de crecer.