Milei prometió afiliar a Espert, dijo que a Marra "lo ejecutaron" y aclaró: "La reforma jubilatoria no es para este momento"

El presidente Javier Milei confirmó que el diputado José Luis Espert se afiliará formalmente a La Libertad Avanza (LLA) y que tendrá un rol clave en la disputa política en la provincia de Buenos Aires, con la mira puesta en el gobernador Axel Kicillof. "Ahora nos vamos para Casa Rosada y vamos a afiliar al profe Espert a La Libertad Avanza. Al margen de la labor brillante que está haciendo, se va a sumar a la batalla electoral en la provincia de Buenos Aires como uno de los máximos exponentes de la libertad", anunció el presidente libertario en una entrevista que le brindó a la señal A24 durante la mañana de este lunes.

La movida refuerza la estrategia del oficialismo de consolidar su presencia en el distrito más poblado del país y enfrentar de manera directa al gobernador bonaerense, a quien Milei calificó de "mentiroso, impresentable, incompetente e inútil". Además, criticó la gestión bonaerense en materia de seguridad y gastos públicos: "Tiene la provincia que es un baño de sangre y en lugar de ponerse los pantalones, le echa la culpa a la Nación". También cuestionó el destino de los recursos provinciales y señaló que Kicillof "se gasta 30 mil millones en sobornar medios de comunicación o en hormonización de niños", en lugar de asignarlos a prioridades como la seguridad.

En otro tramo de la entrevista, Milei justificó la expulsión del legislador porteño Ramiro Marra de La Libertad Avanza, asegurando que se tomó la decisión debido a su alineamiento con el presupuesto de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, que contemplaba aumentos impositivos. "Cuando votó a favor de un presupuesto que implicaba aumento de impuestos, lo ejecutaron porque no podemos avalar una suba de impuestos de ninguna manera", sentenció el mandatario, respaldando la decisión tomada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y presidenta del espacio.

El jefe de Estado no dudó en defender la autoridad de su hermana en el manejo del partido y lanzó una frase contundente: "Dicen que mi hermana tiene una guillotina, y sí, la tiene. Si hacen cosas en contra de los parámetros de lo que la gestión defiende, sí, guillotina". El presidente también confirmó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está prácticamente cerrado. "Solo le falta el moño", aseguró, y destacó que el programa incluirá "fondos frescos" sin incrementar la deuda, ya que serán destinados a cancelar pasivos con el Banco Central. Según Milei, esto permitirá fortalecer el balance de la entidad y evitar el tratamiento parlamentario del acuerdo.

En cuanto a la reforma previsional, desestimó que se implemente en el corto plazo y corrigió las declaraciones del director de la ANSES, Mariano de los Heros, quien había adelantado que se impulsaría una modificación en el sistema de jubilaciones antes de fin de año. "La reforma jubilatoria no es para este momento", enfatizó Milei, agregando que primero debe resolverse la reforma laboral para reducir la informalidad antes de abordar cambios en el sistema previsional. El presidente también salió al cruce de los economistas y políticos que advierten sobre un atraso cambiario. "Noto mucha gente enojada que habla del carry trade y no saben ni sumar", ironizó, asegurando que el fortalecimiento del peso es consecuencia de su política de estabilización económica y la reducción de la inflación.

Milei se mostró desafiante frente a quienes piden una devaluación y reiteró que su gobierno no intervendrá en la cotización del dólar. "El dólar se tiene que caer como un piano", afirmó, y arremetió contra el exministro de Economía Domingo Cavallo, a quien calificó de "impresentable". "Nosotros tenemos equilibrio fiscal; él no lo tenía. Este programa económico es mucho más exitoso que la convertibilidad porque no tuvimos que tener una hiperinflación para hacerlo", argumentó.

De cara a las elecciones legislativas, Milei dejó abierta la posibilidad de una alianza con el PRO y otras fuerzas afines. "Están dadas las condiciones para que los espacios se vayan juntando", consideró, y se mostró optimista respecto a un posible triunfo en las urnas: "Con la economía creciendo, la inflación cayendo y la pobreza bajando del 57% al 36%, estamos en un nivel de popularidad récord. Si se suman, sería una elección del 55% y significaría ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo". La estrategia electoral de Milei apunta a consolidar su base de apoyo y atraer a nuevos sectores para fortalecer su espacio en el Congreso. "Lamentablemente, algunos priorizan sus negocios locales en vez de terminar con el populismo. Requiere grandeza y pensar en la Argentina y no en la caja", concluyó.