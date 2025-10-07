Del Hava Nagila y la reacción de Trebucq a los celos de Lilia Lemoine: los memes que dejó Milei en el Movistar Arena

El show que brindó el último lunes el presidente Javier Milei en el Movistar Arena en el marco de la presentación de su nuevo libro, y acompañado por "La banda del Presidente" de los Benegas Lynch y Lilia Lemoine en los coros, generó una sensación de antes y después en su propia base social, de acuerdo a las distintas manifestaciones que se vieron en las redes sociales. A su vez, los desopilantes momentos del espectáculo despertaron una catarata de memes y reacciones descontroladas.

Uno de los momentos más difíciles de digerir por quienes desde los medios de comunicación apoyan al Presidente fue cuando entonó el "Nava Nagila" típico de la cultura judía. Lo hizo porque a los "zurdos" les molesta, y con Lemoine a su diestra, casi como si fuera una escena bíblica. Lo cierto es que la imagen, en el marco de un mundo que cuestiona cada vez más el genocidio que el Estado de Israel perpetra sobre la población palestina de la Franja de Gaza, generó estupor entre sus simpatizantes.

La cara de Esteban Trebucq al aire de LN+, mientras el Presidente cantaba este cántico religioso, fue motivo de muchos memes. El quiebre se hizo evidente e innegable en los estudios del canal que, si bien se mantiene oficialista, muestra cada vez más dudas a la hora de defender lo indefendible. La mirada perdida y ensimismada del periodista que supo entrevistarlo más de una vez, fue indisimulable y una de las demostraciones de que algo se rompió entre su gente.

Esto también lo demostró la candidata a diputada nacional del espacio Potencia María Eugenia Talerico, quien estuvo presente en el canal y se quebró en llanto cuando le preguntaron qué le había parecido el show. "Estoy conmovida. Yo vengo de la Provincia", soltó entre sollozos. "Estás llorando", le remarcó Trebucq.

"Es que no está para que haga esto. La dirigencia política responsable de lo que viene, con una incertidumbre tremenda. Perdón, pero me parece una burla. El momento no está para esta fiesta, para tirar esta cantidad de dinero, para festejar un milagro que todavía no es", explicó Talerico. "Disociado de la realidad, ¿eso querés decir?", sostuvo el conductor. "Totalmente", reafirmó la candidata.

El show, en un día bastante cálido, contó con otro ingrediente que también ya suma cansancio entre sus seguidores: las cuatro camperas que utiliza. Empapado en sudor, el mandatario no atinó ni siquiera a sacarse una de estas. La moda es una excusa para cubrir una realidad: tiene en su vestimenta un objeto de apego propio de ciertas patologías mentales obsesivas.

La presencia de Lemoine también generó muchas anécdotas. Inclusive, cuando el Presidente cantó con la otra artista que había en el escenario, la cosplayer se encargó de sacársela de su alrededor para evitar que siga robándole protagonismo de cara a su líder. Los celos también fueron registrados en las redes sociales, que señalaron el momento de forma masiva como un ataque posesivo de ella sobre él.

Un tuit del periodista Juan Luis González también llevó una reflexión a ese momento. "La última vez que el Loco y Lemoine compartieron escenario en el Movistar terminó todo mal entre ellos. Él venía de blanquear con Fátima. Ella corazón roto. La imitadora celosa. Cuando terminó el acto fue a la única a la que no saludó", recordó.

El tuit de José Luis González sobre la participación de Lemoine en el show de Milei en el Movistar Arena.

"De ahí ella se fue directo, sin previo aviso, a lo de Baby Etchecopar. Y salió esa nota antológica en la que dice que Espert recibía guita del narco. Las vueltas de la vida, ¿no?", se preguntó el periodista. La idea de que exista un lazo entre el momento del show en el Movistar Arena y el último gran escándalo político que dejó afuera al candidato libertario de la elección, es algo que podría ser reconocido como una suerte de justicia poética.

Los memes y las reacciones al espectáculo coparon las redes y los comentarios maliciosos al respecto se reprodujeron masivamente ante el contexto favorable. Muchos de estos giraron alrededor del secretario del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU), Scott Bessent, con quien el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, negocia las condiciones del swap con ese país. La decisión generó mucha polémica entre los productores norteamericanos, a partir de las retenciones cero que derivaron en una compra masiva por parte de China a la Argentina, su principal competidor.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el ministro de Economía de Argentina, Luis "Toto" Caputo.

"Que Bessent no vea esto" fue el comentario que más se repitió al respecto. Se sabe que el dinero ofrecido pende de un hilo y que ver un espectáculo como este puede llegar a ser contraproducente para las negociaciones. Faltan tres semanas para el 26 de octubre y es probable que allí se sepa a fondo si el dinero llega a no. La imagen que dejó Milei no fue buena para su base social.