Delfina Rossi le respondió a Caputo: "¿Cuándo vas a traer la guita que tenés afuera? Vas a pasar a la historia por endeudarnos como nadie"

En plena tormenta económica y mientras el Gobierno de Javier Milei intenta vender como éxito su nuevo plan de recompra de deuda, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, volvió a ser protagonista de una polémica que poco tiene que ver con la gestión. Luego de lanzar una catarata de agravios personales contra la economista Delfina Rossi, la funcionaria le respondió con una dura carta pública a través de su cuenta de X, en la que lo acusó de endeudar al país, de tener dinero en el exterior y de haber tenido vínculos con el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. "Caputo, como no tenés argumentos para defender tu (segunda) pésima gestión, entonces elegís atacarme personalmente", escribió Rossi, actual directora del Banco Ciudad e hija del ex ministro de Defensa Agustín Rossi.

La contundente respuesta de Delfina Rossi a Luis Caputo

Además, en respuesta a las descalificaciones del ministro aclaró: "El directorio del Banco Ciudad lo conforma el gobierno y hay un lugar que corresponde a la oposición, que ocupo con la mayor responsabilidad y orgullo". Acto seguido, la economista apuntó contra uno de los temas más sensibles para Caputo: su fortuna personal y sus vínculos con bancos extranjeros. "En cambio vos, que tanto hablás de la Patria, si tan buena es tu gestión, ¿cuándo vas a traer la guita que tenés afuera?", lanzó.

Y agregó: "Argentina es mucho más grande que todos ustedes juntos y vas a pasar a la historia: por endeudarnos como nadie, por entregar nuestra soberanía nacional y ser el principal partícipe del peor gobierno de la historia. Y ni hablar de tus oscuras relaciones con el intento de asesinato a Cristina". La respuesta de Rossi llegó después de que Caputo reaccionara con enojo a un mensaje suyo en redes sociales, donde la economista cuestionó un posible conflicto de intereses en la operación de recompra de bonos soberanos que el Gobierno estructuró con la asistencia del banco JP Morgan, entidad donde Caputo trabajó entre 1994 y 1998.

En su posteo, refiriéndose a la operación que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, presentó bajo el título "Deuda por Educación", Delfina remarcó: "1° acto: Caputo trabaja en el JP Morgan. 2° acto: Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable. 3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda, con 'asistencia' del JP Morgan y organismos internacionales. ¿Qué nombre le ponemos a esta obra?".

Luis Caputo le respondió a Delfina Rossi

Lejos de responder con argumentos técnicos, el ministro eligió el terreno del agravio. "Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto. Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público. Lo hago por la patria", escribió Caputo. Luego agregó: "También tengo dos hijos que trabajan conmigo y sabés cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el Estado, solo para ayudarme a tratar de sacar este país adelante". El tono se tornó aún más agresivo cuando el funcionario la atacó en lo personal: "Vos, en cambio, trabajás en el sector público porque en el sector privado no te pagarían ni la décima parte. Trabajás por acomodo, y para chorear un sueldo que no te merecés. Como siempre lo hizo tu padre. Ojalá los argentinos no tengamos que mantener a tus hijos también".

La crítica política de Delfina Rossi a Luis Caputo

Las declaraciones de Caputo, además de reflejar una actitud impropia de un funcionario, dejaron entrever un posible caso de nepotismo: el ministro admitió que sus propios hijos "trabajan gratis" en el Ministerio de Economía, lo que vulnera las normas de contratación pública. En su respuesta, Rossi cerró con un mensaje político directo: "En fin, Caputo, mientras vos seguís canchereando desde Twitter, la gente se sigue endeudando porque no llega a fin de mes. Tu única preocupación es darle salida del quilombo que armaste a tus amigos timberos. Quedate tranquilo, que somos millones los que les vamos a dar salida a todos ustedes a partir del domingo".