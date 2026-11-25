Nico Paz revolucionó a los hinchas de Boca luego de referirse a una foto de su infancia en la que aparece con la camiseta del conjunto xeneize. El futbolista argentino fue consultado por la imagen tras la victoria del Como por 1-0 frente al AEK Atenas, por la Champions League, y reveló el vínculo de su familia con el club de La Ribera.

La postal comenzó a circular en las redes sociales, rápidamente se volvió viral y despertó la ilusión de los fanáticos azul y oro, quienes sueñan con ver al joven mediocampista en la Bombonera.

Nico Paz revolucionó a los hinchas de Boca

En diálogo con TNT Sports, el jugador de 22 años explicó cómo surgió aquella fotografía: " De niño me compraban mucho las camisetas ", contó sobre su infancia. Sin embargo, la declaración que más entusiasmo generó entre los simpatizantes del Xeneize llegó segundos después: "Eso es de cuando era chiquito. La mayor parte de mi familia es de Boca", expresó el futbolista, aunque evitó profundizar sobre sus preferencias futbolísticas.

Pese a haber nacido en España, Paz tuvo la oportunidad de conocer la Bombonera durante este año. El pasado 28 de mayo, el futbolista estuvo presente en el estadio para presenciar el encuentro entre Boca y Universidad Católica.

Nico Paz, el español que tiene una unión especial con Argentina

Aquella jornada terminó con una derrota por 1-0 para el equipo dirigido por Claudio Úbeda, que quedó eliminado de la Copa Libertadores y pasó a disputar la Copa Sudamericana, certamen en el que finalmente se consagró campeón.

Su visita más reciente al estadio xeneize, en cambio, fue como protagonista dentro del campo de juego. El mediocampista disputó allí el amistoso entre la Selección Argentina y Uruguay, correspondiente a la última fecha FIFA de noviembre, que terminó con una derrota por 2-1 para el conjunto albiceleste.