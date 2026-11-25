Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Las tres hermanas, conocidas como "Las Mariposas", se habían convertido en símbolo de la resistencia contra el régimen; su crimen, disfrazado de accidente, terminó acelerando la caída de la dictadura y dejó una marca que trascendió a República Dominicana.

En 1981, el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en Bogotá, eligió esa fecha para recordar la violencia contra las mujeres. En 1999, la Asamblea General de la ONU la oficializó como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde entonces, cada 25 de noviembre, el 25N, se convirtió en una jornada de memoria y reclamo en todo el mundo, y la Argentina no es la excepción.

Las hermanas Mirabal

Este miércoles, organizaciones feministas, sociales y políticas se movilizan al Congreso de la Nación; la concentración es a las 16 en la zona de Tribunales, desde donde la columna avanzará hacia la Plaza del Congreso y confluirá con la marcha semanal de los jubilados. Este año, Ni Una Menos eligió dos consignas que marcan el tono de la jornada: "El ajuste también es violencia" y "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos", con el objetivo de visibilizar el impacto que "tienen las políticas económicas y los recortes presupuestarios sobre las mujeres y las disidencias sexuales".

El eje central es el Presupuesto 2027. Según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, el proyecto no tiene partidas específicas para herramientas de asistencia como la Línea 144 y el Programa Acompañar, que brinda apoyo económico a quienes salen de situaciones de violencia por razones de género: menos recursos implican menos prevención y menos protección.

La convocatoria a marchad e Ni Una Menos

El segundo reclamo apunta a la Corte Suprema. Está pendiente de resolución un planteo en la causa por el femicidio de Julieta González, en Mendoza, y el Observatorio advierte que el fallo podría restringir el agravante de femicidio a los crímenes cometidos por parejas o exparejas. Así, quedarían afuera casos como el de Julieta, asesinada por un hombre con el que no tenía ese vínculo.

A esto se suman los reclamos por el endeudamiento de los hogares y la precarización laboral, que según las organizaciones limitan la autonomía económica de las mujeres y las disidencias, y por los ataques contra el colectivo LGBTIQ+.

Marcha Ni Una Menos

Las cifras explican la urgencia. Entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026, el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, junto con la Universidad Nacional del Delta, registró 273 víctimas fatales de la violencia de género, una cada 29 horas:

222 femicidios directos

32 femicidios vinculados, de personas asesinadas para "castigar" a una mujer

9 travesticidios y transfemicidios

10 instigaciones al suicidio

373 intentos de femicidio y femicidio vinculado, uno cada 21 horas

Datos del Observatorio Ahora que Sí nos Ven

Octubre fue el mes más violento del año, con 46 víctimas. El 67% de los agresores eran parejas o exparejas, y el 64,1% de los crímenes ocurrió en la casa de la víctima o en un domicilio compartido con el agresor. 34 víctimas habían denunciado previamente y 21 tenían medidas judiciales de protección. Al menos 284 niñas, niños y adolescentes perdieron a sus madres por femicidios.

La abstención argentina en la ONU

La marcha llega una semana después de una votación que generó críticas incluso fuera de la oposición. El martes 17 de noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución "Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas", impulsada por países europeos, con 175 votos a favor, seis abstenciones y uno en contra (Afganistán). La Argentina de Javier Milei se abstuvo, junto a Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Burkina Faso y Camerún.

La abstención argentina en la ONU

Desde Cancillería con Pablo Quirno a la cabeza, argumentaron que el país condena todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, pero que la abstención se debió a que el texto incorpora conceptos que consideran ideológicamente controvertidos. Washington, por su parte, había cuestionado las referencias a género, salud sexual y reproductiva y educación sexual.

El 25N vuelve a llenar las calles con una pregunta que se repite año tras año: qué falta para que la violencia de género deje de cobrarse una vida cada 29 horas. Las respuestas que reclaman las feministas son concretas: presupuesto, políticas públicas que funcionen y una Justicia que no mire para otro lado frente al avance de la violencia machista.

Si sufrís o conocés a alguien que sufre violencia de género, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas a la Línea 144, por WhatsApp al 11-2771-6463