Un pasajero sin tarjeta, un empleado que le niega el paso y, en pocos minutos, una escena que pudo terminar en tragedia. Eso pasó este martes en la estación Burzaco de la Línea Roca, en el sur del conurbano bonaerense, donde una discusión por la falta de SUBE terminó con un trabajador ferroviario herido en la cabeza y un pasajero que escapó antes de que llegara la Policía.

Según relataron testigos y vecinos, el empleado le negó el acceso a un hombre que no tenía su tarjeta. La discusión escaló rápido: el trabajador le pateó la bicicleta al pasajero y después lo agredió físicamente . Varias personas que estaban en el tren bajaron para defender al usuario, pero lo peor todavía no había pasado.

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El pasajero tomó la cadena de su bicicleta y le pegó al trabajador en la cabeza. Después huyó, antes de que los efectivos bonaerenses pudieran detenerlo. El momento quedó registrado en un video que se viralizó en redes, donde se escucha a otro pasajero describir lo que acababa de ver: " Le rompieron la cabeza de un cadenazo ".

Trabajadores contra trabajadores

La escena de Burzaco no es aislada. La semana pasada se viralizó otro episodio con la misma lógica: un colectivero que no dejó subir a una mujer embarazada porque no tenía saldo en la SUBE. El video circuló el jueves 19 de noviembre, y el chofer se justificó sin arrepentimiento: si lo controlaba un inspector, el problema iba a ser suyo.

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En los dos casos, el conflicto no se dio entre quienes fijan las tarifas o las reglas, sino entre trabajadores: un empleado que teme ser sancionado si deja pasar a alguien sin pagar, y un pasajero que no tiene con qué pagar el viaje. Con boletos cada vez más caros, salarios que no alcanzan y un discurso que celebra el "sálvese quien pueda", la tensión se traslada a los andenes y a los colectivos, donde cada uno defiende lo poco que tiene.