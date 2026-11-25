Hubo un tiempo que fue hermoso, ese en que el CyberMonday era sinónimo de pasajes a precio de oferta, una tele nueva para maratonear series o ese par de zapatillas que se venía postergando. Las familias esperaban el evento para planificar las vacaciones o darse un gusto en cuotas. En 2026, la postal es otra: los argentinos aprovecharon los descuentos para llenar la alacena.

El CyberMonday 2026, que se hizo del 2 al 4 de noviembre, dejó al desnudo el clima de época. Con ingresos que perdieron poder adquisitivo, crédito difícil de conseguir y una demanda de bienes durables en retroceso, las promociones se usaron sobre todo para comprar alimentos, artículos de limpieza y productos de primera necesidad . Lo que antes era una oportunidad para gustos y proyectos se volvió una herramienta para estirar el sueldo.

CyberMonday 2026

Los números de la consultora NielsenIQ (NIQ) lo confirman. Las ventas online de productos de consumo masivo crecieron con fuerza frente a la edición del año pasado, mientras que los bienes de mayor valor se desplomaron:

Consumo masivo : +50% en unidades y +61% en facturación.

: +50% en unidades y +61% en facturación. Electrodomésticos y tecnología: -20% en unidades y apenas +1% en facturación

La diferencia entre las dos categorías muestra un cambio en las prioridades de los hogares que, en lugar de destinar recursos a productos que requieren un desembolso grande, eligieron usar los descuentos para abaratar las compras de todos los días. Un televisor puede esperar; el aceite, los fideos y el detergente, no.

CyberMonday 2026

Según NielsenIQ, el crecimiento llegó a categorías que históricamente no se asociaban con este tipo de eventos. Alimentos, productos de limpieza y artículos de cuidado personal ganaron protagonismo en las compras digitales, un comportamiento que la consultora vinculó con un cambio en las preferencias de los consumidores. Detrás de ese cambio de "preferencias" hay una realidad más cruda: no hay plata.

Los electrodomésticos y la tecnología, en cambio, vivieron un evento para el olvido. Con 20% menos de unidades vendidas y una facturación prácticamente congelada, el sector que solía ser el gran protagonista del CyberMonday mostró las dificultades para sostener la demanda de bienes caros en un contexto de salarios que no despegan.

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El CyberMonday 2026 deja una foto difícil de ignorar en la Argentina de Javier Milei: el evento que antes servía para soñar con vacaciones o renovar la heladera hoy sirve para llenarla. Cuando las ofertas se usan para comprar comida, el mensaje es claro: el problema ya no es darse un gusto, es llegar a fin de mes.