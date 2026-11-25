Después de meses en un cajón, la Ley de Ludopatía llega al recinto. El Senado tratará mañana el proyecto de prevención de las apuestas online que tiene media sanción de Diputados desde noviembre de 2024 y cuyo estado parlamentario vence este mes. La Libertad Avanza resistió todo lo que pudo, pero la presión del Episcopado, las iglesias evangélicas, la oposición y hasta de figuras de su propio espacio la obligó a ceder.

El acuerdo con el peronismo quedó sellado: mañana se debatirá la media sanción de Diputados, aunque no tenga dictamen de las comisiones de Salud, Legislación General y Asuntos Penales, porque en la sesión anterior se fijó que se trataría con o sin despacho. A cambio, el peronismo habilitará los dos tercios para que el oficialismo presente su propio proyecto, con más regulaciones.

Ley de Ludopatía

El jefe del interbloque Popular, José Mayans, pidió votar sin vueltas: "Tenemos que defender el interés de la gente. Yo creo que debemos darle una alegría al pueblo argentino, que no entremos en discusión por esto y votemos todos juntos la media sanción de Diputados".

En el plenario de comisiones, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, aseguró que "hay una decisión de resolver el problema de los juegos problemáticos y la salud", pero puso condiciones: "Tres grandes temas que queremos que figuren". Entre ellos, "la protección de los menores" y también el "resguardo de un sistema que genera incentivos permanentes al juego", con restricciones a la publicidad.

Bullrich pide cambios "quirúrgicos" para que los argentinos sientan la recuperación antes de las elecciones de 2027. ¿Y qué papel jugará ella? Vea la entrevista completa de @manuelatobiasm a @PatoBullrich aquí: https://t.co/S3jQslPZga https://t.co/AYOczlKDp7 — Bloomberg en Español (@BBGenEspanol) November 25, 2026

La senadora propuso además un "artículo que los sitios web o en Instagram que tengan una denuncia, de manera inmediata, sean bloqueados por el Enacom", e insistió en "poner énfasis en todo el texto en la protección sobre los menores". Anticipó que votará en contra del artículo 17, que modifica la Ley del Deporte, y que rechaza que personas ligadas a empresas de apuestas integren las comisiones directivas de los clubes .

Bullrich, en guerra abierta con la Casa Rosada, viene marcando su propio perfil. En una entrevista con Bloomberg reclamó "cambios quirúrgicos" para aliviar a los sectores más golpeados: "No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028". Su empuje para destrabar la ley se lee en esa misma clave: mostrarse más cerca de las demandas de la gente que el propio Gobierno.

Villarruel y el "viaje 48"

La vicepresidenta Victoria Villarruel también metió presión, y de paso le tiró un palito a Milei. En X pidió aprobar la ley tal como está: "Que se vote la Ley de Ludopatía sin modificaciones. No dilatemos más un flagelo que afecta a toda la sociedad especialmente a los niños y adolescentes", dijo aunque al mismo tiempo se despegó del resultado: "Yo hice y hago todo para que Ludopatía se apruebe, pero luego es responsabilidad de quienes votan y de los referentes políticos a los que responden".

El explosivo mensaje de Villaruel