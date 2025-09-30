Desesperado, Milei corre a los brazos de Mauricio Macri para asegurar su gobernabilidad

El pasado domingo, la Quinta de Olivos fue escenario de un encuentro que promete marcar un antes y un después en la política argentina. El presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri sostuvieron una reunión de tres horas, acompañados únicamente por Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Este acercamiento, que se da tras más de un año sin contacto entre ambos líderes políticos, tiene como marco los posibles cambios en el gabinete que Milei podría realizar si triunfa en las elecciones de octubre.

Ni el clona logró detener las críticas de Mauricio Macri a Javier Milei

Macri confirmó el encuentro a través de su cuenta en X , donde expresó: "El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más de un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al Presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante".

El intercambio entre ambos marca un giro en una relación que había estado congelada desde hace tiempo. Macri no escatimó en transmitir su visión sobre las problemáticas que envuelven al gobierno de las fuerzas del cielo, sobre todo subrayando que las recientes derrotas legislativas del oficialismo se deben, en gran parte, a la falta de diálogo con otros sectores políticos.

El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y... — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 30, 2025

Por su parte, Milei reconoció públicamente en una entrevista en A24 que los cambios en el gabinete son inevitables: "A ver, en principio, va a haber recambios porque (el ministro de Defensa, Luis) Petri va a ganar en la provincia de Mendoza, y lo va a hacer con amplitud, y (su par de Seguridad, Patricia) Bullrich va a hacer lo mismo en la ciudad de Buenos Aires", dijo con fe ciega en los candidatos de La Libertad Avanza.

Milei admitió que las modificaciones en su equipo no solo responden a motivos electorales, sino también a la necesidad de mantener un equilibrio interno: "Lo que yo tengo que volver a hacer es crear otro equipo que tenga esta compacidad", explicó el presidente.

Luis Petri

Uno de los nombres que suena con fuerza para suceder a Bullrich en la cartera de Seguridad es el del diputado Diego Santilli, quien ha mostrado afinidad con La Libertad Avanza: "Él siempre ha jugado sin pedir nada a cambio en estos dos años y nunca le ofrecieron nada. Veremos más adelante", comentaron desde el entorno del legislador.

La reunión entre Milei y Macri también se da en un contexto internacional relevante. El mandatario libertario había agradecido previamente al expresidente por sus declaraciones tras el anuncio de una importante ayuda financiera por parte de Estados Unidos.

Francos en la embajada de Arabia Saudita junto a Macri

Además, Francos, pieza clave en este acercamiento político, ya había cruzado palabras con Macri días antes en un evento organizado por la Embajada de Arabia Saudita. Este primer contacto allanó el camino para la reunión del domingo, consolidando un diálogo que podría ser determinante para los próximos meses.

En términos políticos, el encuentro entre Javier Milei y Mauricio Macri es una desesperada del gobierno de las fuerzas del cielo por consolidar gobernabilidad en un escenario complejo con una derrota en provincia de Buenos Aires que parece haber reconfigurado todo el panorama político. Y, con reformas estructurales en carpeta el oficialismo necesita sumar apoyos para garantizar estabilidad y avanzar con su bastardeada agenda legislativa.