Longobardi destapa un nuevo capítulo de la saga del narco Fred Machado y su relación con José Luis Espert

En medio de un entramado de conexiones que involucra al narcotráfico, el reconocido periodista Marcelo Longobardi reveló detalles sobre su contacto indirecto con Fred Machado, empresario argentino acusado de narcotráfico y fraude en Estados Unidos. La situación genera por estas horas un fuerte revuelo político, que culminó en la presentación de un pedido de expulsión del diputado José Luis Espert, señalado por su relación con el narcotraficante.

Durante una transmisión en sus redes sociales, Longobardi compartió las circunstancias en las que se vio involucrado en una serie de mensajes con Clara Montero Barré, quien actuaba como jefa de prensa de Espert durante su campaña política. Según el periodista, el contacto comenzó de manera inesperada mientras él se encontraba trabajando provisionalmente en Nueva York.

Espert junto a Alfredo "Fred" Machado

"Me escribe la señora Clara Montero Barré -actuaba como jefa de prensa de los políticos en campaña de Espert- en ese momento Milei era candidato a presidente. Entonces, me escribe y me dice textualmente: 'Justo quería contactarte con alguien que está en Estados Unidos'", relató Longobardi. Lo que parecía ser un intercambio profesional pronto tomó un giro inesperado.

El periodista continuó narrando cómo recibió un segundo mensaje en el que Montero Barré le mencionaba a Fred Machado: "Yo estaba en Nueva York. Y me envían un segundo mensaje donde me dice que un tal Freddy, que es este tipo, Fred Machado, el narco, me quiere llamar directamente desde un teléfono americano", detalló.

La insistencia por establecer contacto con Machado despertó sospechas en Longobardi, que rápidamente calificó la situación como "rara" e "inusual": "Me tiene que llamar a mí un tal Freddy, que no tengo idea de quién es, desde un teléfono americano estando yo en Nueva York con la jefa de prensa de Espert, perdón, ofreciéndose a viajar para tomarse un café conmigo en Nueva York. Una cosa inusual digamos, ¿no? Rara, ¿no? ", agregó el periodista.

Finalmente, Machado tomó la iniciativa y escribió directamente a Longobardi: "Y efectivamente el tal Freddy o Fred Machado me escribe y me dice que quería verme en Nueva York", explicó. Sin embargo, el empresario canceló el supuesto encuentro con una excusa que llamó aún más la atención del periodista: "Me manda un audio, que lo tengo. Y me dice, 'Mire, Marcelo, qué gusto saludarlo, tengo que suspender la reunión -reunión que jamás se había agendado- porque me tengo que ir a Guatemala . Porque allí tengo inversiones'", relató Longobardi.

Espert y Fred Machado

El periodista también subrayó otro detalle relevante: "Y viene a resultar que parte de la investigación por narcotráfico de este sujeto ocurre justamente en Guatemala ". Además, Machado mencionó que tendría reuniones con representantes de CNN, lo cual añadió más interrogantes al relato.

"Nunca le contesté los mensajes, le clavé el visto porque todo me pareció muy raro, ¿no? Una jefa de prensa que se ofrece a viajar a Nueva York para verme a mí y que me propone que yo me reúna con un tipo rarísimo llamado Machado y el tipo me escribe y me dice, 'Lo voy a ver a Nueva York, pero ahora no puedo porque me voy a Guatemala porque tengo una reunión con CNN y tengo inversiones en Guatemala'. Todo una cosa rarísima", concluyó Longobardi.

Pedido de expulsión para José Luis Espert

El vínculo entre Fred Machado y José Luis Espert provocó una fuerte reacción política de diferentes sectores sociales. Legisladores de los bloques Unión por la Patria (UxP) y Coherencia (ex La Libertad Avanza) presentaron un pedido formal para expulsar al diputado nacional por su presunta conexión con el empresario acusado.

El documento solicita la exclusión de Espert de la Cámara baja bajo el argumento de "inhabilidad moral sobreviniente" debido a los hechos relacionados al narcotráfico y fraude. Según lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Nacional, el Parlamento puede remover a un legislador si se considera que su conducta afecta la honorabilidad del recinto.

Pedido de expulsión para José Luis Espert

Dirigido al presidente de Diputados, Martín Menem, el texto firmado por ambos bloques señala: "En días recientes se han hecho públicas informaciones periodísticas de extrema gravedad que comprometen directamente la integridad del diputado José Luis Espert. Según un relevamiento difundido por medios nacionales, el nombre del legislador aparece como receptor de transferencias por USD 200.000 en registros vinculados al empresario argentino Fred Machado".

Estos documentos que implican a Fred Machado como principal financista de la campaña de José Luis Espert están actualmente en poder de la justicia de Estados Unidos y forman parte de una investigación más amplia sobre lavado de activos provenientes del crimen organizado: "Se debe preservar la honorabilidad del Poder Legislativo y garantizar que sus miembros sostengan una conducta irreprochable", argumentaron los legisladores en el pedido.