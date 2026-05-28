Después de que les pegaran tremendo baile, Majul y Trebucq se indignaron porque alumnos del Nacional juegan al truco

En el fascinante mundo de los periodistas indignados, Luis Majul y Esteban Trebucq encontraron un nuevo motivo para llevarse las manos a la cabeza y poner el grito en el cielo: los estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires organizaron un torneo de truco durante la toma del colegio.

Sí, leyó bien. No es que estén preocupados porque el gobierno de Javier Milei no cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. No. Lo que realmente les quita el sueño es que los adolescentes jueguen al truco mientras exigen algo tan descabellado como una educación digna.

El enojo de Majul y Trebucq contra alumnos

Por supuesto, en su cruzada moral, ambos periodistas se olvidaron de mencionar que las tomas no son un fin en sí mismas, sino una medida desesperada frente a un gobierno que parece más interesado en recortar derechos que en cumplir con las leyes aprobadas por el Congreso. Pero al parecer, es más fácil señalar a los estudiantes que se organizan para visibilizar la crisis educativa que cuestionar al presidente libertario y su séquito por su flagrante desinterés en algo tan básico como la educación pública.

Mientras tanto, Majul tampoco quiso quedarse fuera del espectáculo y se sumó a la indignación por el torneo de truco. Porque claro, organizar actividades recreativas para sobrellevar una situación difícil es mucho más grave que tener un sistema educativo en ruinas.

El bailecito a Trebucq

El caso de Trebucq, conocido como "El Pelado", merece un párrafo especial porque sólo 24 horas antes fue sacado a pasear por uno de los alumnos. En un intento por ejercer su papel de defensor de la moral y las buenas costumbres, se enfrentó al joven Francisco Pitrola, presidente del centro de estudiantes del colegio en cuestión. Lo que Trebucq seguramente no esperaba era salir "bailado" en su propio programa.

Esteban Trebucq - Francisco Pitrola

La entrevista, que pretendía ser un interrogatorio inquisitivo al estudiante, terminó siendo una lección magistral de política y coherencia dada por Pitrola. Cuando "El Pelado" lanzó su pregunta estrella —"¿Vos creés que el país va a salir adelante interrumpiendo las clases?"—, el joven respondió con una claridad que dejó al periodista sin palabras: "El país no va a salir adelante con un presidente que no respeta las instituciones ni la democracia".

Trebuq, fiel a su estilo, intentó escudarse en el argumento gastado de que "el tema está judicializado", pero Pitrola no se amilanó: "El presidente puso un decreto por sobre una ley. Eso es ilegal". Segundo mano perdida. Y cuando Trebucq, ya sin cartas en la mano, intentó ridiculizarlo ofreciéndole un bombo y una corneta, Pitrola lo remató con un quiero vale cuatro: "Ya salimos con bombos cuatro veces y el presidente sigue sin cumplir la ley". Game over, Esteban.

Al final del día, lo único que quedó claro es que los verdaderos adultos en esta historia son los estudiantes como Francisco Pitrola, quienes con altura y coherencia están peleando por sus derechos. Mientras tanto, los periodistas que -supuestamente- no formal parte del 95% de los "ensobrados" siguen jugando su propio truco: distraer con indignaciones vacías mientras hacen la vista gorda ante los incumplimientos del gobierno al que defienden.