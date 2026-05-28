Eduardo Carrera quiere pedirle perdón a Mía después de Gran Hermano: "Estoy dispuesto a escuchar"

Hay personas que salen de un reality dejando estrategias. Otras, peleas. Eduardo Carrera salió de Gran Hermano dejando algo mucho más incómodo y humano: preguntas pendientes, heridas familiares abiertas y una vulnerabilidad que, en medio del caos televisivo, terminó convirtiéndose en su marca más fuerte. Entre gritos por comida, placas interminables y confesiones inesperadas, el ex participante mostró que detrás del juego todavía hay alguien intentando entenderse a sí mismo.

BigBang dialogó con el ex participante tras su eliminación de Generación Dorada, donde habló sobre su salida de la casa, la caótica convivencia con sus compañeros, la compra semanal que desató un escándalo y el fuerte impacto emocional que le generó la exposición de su historia familiar.

Eduardo Carrera quedó eliminado tras el versus con Cinzia

Lejos de mostrarse abatido por la eliminación, Eduardo aseguró que atraviesa estas primeras horas fuera del reality con entusiasmo, aunque todavía envuelto en el ritmo frenético que implica salir de la casa más famosa del país. "La verdad que muy contento, con mucho ajetreo. Vamos de acá para allá con Yanina, mi productora, que me lleva y me trae. Muy contento con esta vorágine constante", expresó.

Acostumbrado a vivir al borde de la eliminación, el participante reconoció que el mano a mano con Cinzia no lo tomó por sorpresa. "No, podía suceder. Yo siempre estaba en placa, salvo una placa, estuve en todas las placas, tuve 11 a 12 placas seguidas", contó. Y aunque admitió que sabía que cualquier cosa podía pasar, reveló que hasta último momento creyó que continuaría en competencia. " Creía que me quedaba, creía que se iba Cinzia ", sostuvo. Incluso aseguró que dentro de la convivencia percibía a su rival mucho más afectada emocionalmente: "La veía mucho más afligida, muy nerviosa".

En ese sentido, Eduardo explicó que durante las cenas de nominados intentó exponer actitudes de su compañera que, según él, perjudicaban su imagen dentro de la casa. "Yo la quería exponer con lo que había hecho con Andrea, si se arrepentía de lo que había dicho de la novela esa que había hecho", recordó. Y profundizó: "También dije que enarbolaba la bandera del machismo contra Zunino, que era un pibe que solamente hacía shippeo con las chicas". Sin embargo, pese a sus intentos, el público decidió otra cosa. "Creí que se iba, pero la gente decide y decidió que me fuera yo y está muy bien", soltó.

Eduardo Carrera intentó explicar algunas estrategias que usó en la casa de Gran Hermano

A la hora de analizar por qué terminó quedando eliminado, Eduardo apuntó directamente al perfil de juego de su rival. "Creo que Cinzia tiene un personaje que parece más fuerte para el afuera", señaló. Y agregó otro factor que, para él, pudo influir en la votación: "Es una chica que es muy buena comunicadora, que es venezolana, y acá hay muchos venezolanos que tal vez quisieron apoyarla ".

Sin embargo, hubo un episodio que marcó un antes y un después dentro de la convivencia: la polémica compra semanal que dejó a la casa prácticamente sin comida y lo convirtió automáticamente en el apuntado de todos. Sobre eso, el mediático fue contundente y hasta reconoció que siente que esa situación selló su destino dentro del reality: "Yo creo que si yo no hacía la compra semanal me quedaba", aseguró.

Lejos de cualquier teoría conspirativa, insistió en que nunca quiso perjudicar a sus compañeros: "La compra semanal me salió mal porque no pude ver bien". Y remarcó con énfasis: "Puedo asegurarte y darte mi palabra de que jamás quise hacerlo adrede , porque yo también como y soy de comer bastante".

Eduardo Carrera habló de su pésima compra semanal que dejó sin comida a toda la casa

Dentro de la casa, varios participantes aseguraron que Eduardo había querido "jugar con la comida", algo que él negó rotundamente. Aunque sí admitió que en el juego la debilidad se paga caro: "En la casa, hacés algo que te ven vulnerable y te lo van a decir hasta el piso", reflexionó. Y dejó una de las frases más crudas de toda la entrevista: " La moral no existe en Gran Hermano , tampoco la confianza y las alianzas. Solo gana el que mejor juega".

Cuando recordó el fuerte ataque que recibió por parte de sus compañeros tras la fallida compra, el eliminado explicó por qué decidió mantenerse tranquilo y no reaccionar: "Si explotás es peor, el que se enoja pierde", afirmó. Y siguió: "En el video se nota que me puse muy nervioso y que le conté a Gran Hermano que no lo había hecho bien". Incluso admitió sentirse frustrado por lo ocurrido: "La verdad, hasta me sentía frustrado por eso".

A diferencia de otros jugadores que suelen reaccionar con agresividad, Carrera aseguró que hoy transita la vida desde otro lugar. Mucho más calmo, introspectivo y resiliente, tanto dento como fuera de la casa: "La edad también te da esa seguridad y la enseñanza de que te golpeaste tanto", confesó. Y dejó una reflexión que expone el recorrido emocional que atravesó en los últimos años: "No tengo victorias muy significativas, pero te sorprendería la cantidad de derrotas que yo logré sobrevivir ".

Eduardo Carrera habló de su calma personalidad tanto dentro como fuera de la casa

Pero si hubo un momento donde el tono de la entrevista cambió por completo fue cuando habló sobre Mía, la joven que aseguró ser su hija fruto de su relacióN con Romina Orthusteguy. Eduardo reveló que antes de ingresar a la casa temió profundamente que esta historia saliera a la luz y hasta pensó en abandonar el reality antes de entrar. "Ya en el hotel, a punto de ingresar, me quería ir porque no quería exponer a nadie", confesó.

Y siguió con un relato todavía más sensible sobre lo que vivió en esas horas previas al ingreso: "Yo también entendía que yo había elegido entrar a la casa y que las personas de las que se iba a hablar no habían elegido estar en la casa. Y una forma de protegerlos era decir 'no quiero entrar'".

Sin embargo, explicó que desde la producción intentaron tranquilizarlo para que siguiera adelante con la experiencia. "Me aconsejaron que tal vez no iba a ocurrir, que iban a tratar de cuidarme lo mejor posible", recordó.

Aunque finalmente la situación tomó estado público, aseguró que hoy está dispuesto a afrontar las consecuencias emocionales de todo lo ocurrido. "Esto salió a la luz. Y lo que te puedo contar es que estoy muy dispuesto a escuchar, a pedir perdón , a hacerme responsable de todo lo que me toca hacer responsable", expresó.

Y emocionó al revelar cuál sería su mayor logro tras su paso por el programa: "Si esto hace que mi hijo desde el amor se junte con Mía y puedan tener una relación, para mí sería el mejor logro que pudo darme Gran Hermano 2026".

Incluso, le envió un mensaje directo a la joven: "Ojalá que me pueda escuchar, si está escuchando esta entrevista, me encantaría que sepa que estoy dispuesto a escuchar y a pedir el perdón que tenga que pedir".

Eduardo Carrera desea pedir disculpas a su hija Mía y a su ex, Romina Orthusteguy

Sobre Martino, su hijo, Eduardo reconoció que todavía no pudo reencontrarse completamente con él desde su salida. "Hoy tampoco, que es el cumpleaños justamente de él", lamentó. Y dejó en claro cuánto desea volver a abrazarlo: " A mí me encantaría muchísimo estar con él y escucharlo, porque es lo que más quiero ".

Aunque todavía no lograron hablar directamente, contó que pudo saber cómo vivió su hijo su paso por el reality gracias a la mamá de su hijo y esa devolución terminó emocionándolo profundamente. "Le gustó mucho, se divirtió mucho. Dice que fue mi fan número 1". Sin embargo, aclaró que aún siguen atravesados por las limitaciones de la producción y el aislamiento posterior a la salida. "No pude hablar con él, me lo dijo la madre. Porque no puedo hablar con él todavía", explicó.

También hubo espacio para comparar esta edición de Gran Hermano con aquella experiencia que vivió hace más de dos décadas. Según contó, hoy el reality es mucho más intenso, dinámico y feroz. "La casa es excesivamente más grande. Es increíble la catarata de participantes", describió. Y destacó la llegada constante de figuras conocidas: "Entró Grecia Colmenares, entra La Bomba Tucumana, entra Andrea del Boca".

Además, reflexionó sobre el vértigo emocional que atraviesan los jugadores actuales. "Gran Hermano generación dorada tiene la misma intensidad", sostuvo. Y remarcó una de las reglas fundamentales del juego: "Hay que saber una regla angular que es: Gran Hermano todo lo ve de verdad ".

Eduardo Carrera habló de las diferencias entre el primer GH en el que estuvo y Generación Dorada

Ya fuera de la casa, el ahora ex practicante no oculta sus ganas de seguir ligado al mundo del espectáculo: "Por supuesto que sí. Me encantaría seguir en los medios", aseguró. Y contó que ya tuvo acercamientos al ambiente artístico: "He estudiado teatro, he hecho algunas cosas en improvisación". Incluso se imaginó trabajando en televisión o medios de comunicación: "Preparándome un poco más y siendo un poco más locuaz, podría hacerlo".

Eduardo Carrera abandonó la casa de Gran Hermano, pero dejó mucho más que discusiones, estrategias y polémicas. Entre el ruido ensordecedor del reality y el juicio constante del afuera, apareció un hombre atravesado por las culpas, los vínculos pendientes y las ganas de reconstruirse. Quizás, lejos de las cámaras y de las placas, recién ahora empiece el verdadero desafío de su historia.