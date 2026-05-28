Banco Nación lanza líneas de crédito ante el extremo endeudamiento de los argentinos con tasas de hasta el 114,21% anual

El escenario económico en la era de Javier Milei no da tregua. Es en este contexto que el Banco Nación lanzó líneas de crédito específicas para quienes están atrapados en el círculo vicioso de la deuda con tarjetas de crédito.

La medida, presentada como una solución para aliviar la asfixia financiera de miles de familias argentinas, parece intentar tapar el sol con la mano. Es que el exacerbado Costo Financiero Total (CFT) que acompaña a estas nuevas herramientas, lo que representa, en esencia, más deuda para pagar deuda.

Banco Nación

La entidad financiera proponer dos modalidades que prometen alivio, pero imponen más carga. La primera opción ofrecida es un préstamo destinado a consolidar deudas: el mecanismo permite reunir todas las obligaciones financieras de una persona en un solo crédito, incluso aquellas contraídas con otros bancos. Sin embargo, el "respiro" viene con un precio altísimo: una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 65% y un CFT que alcanza el 114,21% anual .

El segundo programa se centra en la refinanciación de saldos de tarjetas de crédito emitidas por el propio Banco Nación. Aquí, los clientes podrán optar por planes de hasta 60 cuotas con una TNA del 35% y, aunque esta tasa parece más baja en comparación con la línea para consolidar deudas, no deja de ser una solución parcial y costosa. Además, para quienes tienen más de 90 días de mora, el plazo se extiende hasta 96 meses, sujeto a evaluaciones individuales.

Deudas con tarjeta de crédito

El problema radica en el costo real de estas medidas. El CFT, que incluye todos los gastos asociados al préstamo, como intereses y comisiones, se convierte en una carga descomunal para los bolsillos ya golpeados de las familias argentinas. Así, en lugar de ofrecer una verdadera solución estructural para el problema del endeudamiento masivo, el Banco Nación gestionado por la administración de Milei con el Ministro de Economía Luis Caputo, proponen fórmulas que solo profundizan la dependencia financiera.