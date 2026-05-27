Mercedes Trimarchi, la diputada del FITU que Bolivia pidió expulsar: "Todo el día sufrí hostigamiento"

La diputada electa y ex legisladora porteña por el Frente de Izquierda Unidad (FITU) de Argentina Mercedes Trimarchi repudió el reclamo oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia en relación a su expulsión del país, por las declaraciones que lanzó cuando fue a solidarizarse con la lucha que da el pueblo boliviano contra el ajuste del presidente Rodrigo Paz Pereira, y alertó sobre cómo el gobierno local ampara e incentiva a una reacción de ultraderecha y fascista.

"Todo el día estuvimos bastante perseguidos por toda esta situación", reconoció en diálogo con BigBang la dirigenta de Izquierda Socialista (IS) en el FITU. "Las acusaciones tienen que ver que una diputada de Argentina haya dejado el lugar de comodidad y haya venido a La Paz a ser parte de este proceso que es inmenso y es un faro para toda Latinoamérica", añadió, antes de asegurar que había "mucho que aprender" del actual conflicto.

Las protestas en Bolivia llevan casi un mes de bloqueos, a menos de cinco meses de la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira.

"La solidaridad es política. Lo que le molesta al gobierno es que haya venido una diputada de Argentina a expresar solidaridad con el pueblo boliviano. Porque apoyo al gobierno de Paz le dan los Donald Trump, los Javier Milei, los Benjamín Netanyahu", cuestionó Trimarchi. "El apoyo a la lucha del pueblo boliviano es importante y por eso me comprometí a venir a La Paz y ser parte de este proceso", sumó enseguida.

La diputada electa reveló con preocupación las versiones que le dieron sus compañeros del Partido de los Trabajadores (PT) de Bolivia, organización "hermana" de IS dentro de la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadoras - Cuarta Internacional (UIT-CI), cuando se refirieron a "un sector de ultraderecha y de fascistas que se están radicalizando y organizando", y remarcó que con el actual gobierno de Paz "se sienten con ese amparo gubernamental y están siendo mucho más agresivos en sus formas, comentarios y acciones".

El senador boliviano José Manuel Ormachea fue quien acusó a Trimarchi de "agitadora" y pidió su expulsión de Bolivia.

Según el comunicado del Estado boliviano, Trimarchi "se presentó públicamente como 'diputada electa', pese a no ejercer actualmente mandato legislativo alguno en la República Argentina". En los hechos, la acusación es falsa por el método electoral de rotación de banca que dispone el FITU, en el cual las y los candidatos electos rotan su mandato para que las cuatro fuerzas que componen el frente tengan lugar en cada banca conquistada. En ese sentido, desde la Cancillería boliviana aseguraron que "corresponderá a las autoridades nacionales competentes evaluar y adoptar las medidas que resulten pertinentes en relación con su estatus migratorio, en el marco de sus atribuciones legales y administrativas".

Además aseguraron que emitió "afirmaciones falsas, distorsionadas y carentes de sustento contra el Gobierno boliviano, incluyendo aseveraciones infundadas relativas a una supuesta supresión de derechos de los trabajadores bolivianos", por lo que consideraron "inadmisible e inaceptable que actores políticos extranjeros participen en actividades de carácter político interno, particularmente cuando se atribuyen representaciones o calidades institucionales ajenas a su mandato para pronunciarse sobre asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo boliviano y a sus instituciones democráticas".

El origen del conflicto fue la acusación que hizo contra Trimarchi el senador boliviano José Manuel Ormachea, quien la tildó de "agitadora" por la solidaridad y las declaraciones que realizó en la localidad de El Alto este último martes, tras 26 días de cortes en los caminos bolivianos que acrecentaron la crisis de gobierno del actual mandatario. "Ustedes son nuestro faro, porque han logrado en seis meses poner en jaque a un gobierno como el de Rodrigo Paz", fue la frase de Trimarchi que remarcó el legislador de la alianza Libre en su denuncia.

"Durante todo el día sufrí hostigamiento y acoso en las redes motivado por el Gobierno", señaló la referente de IS. "Ormachea, con su discurso y toda esta acusación falsa que me hace, tiene que ver con incentivar y amedrentar a las personas que somos solidarias porque la solidaridad se contagia y es internacional, y lo hace para que no seamos solidarios y no se hable de lo que pasa en Bolivia", cerró.