Néstor Pitrola cruzó a Feinmann tras el ataque contra su nieto estudiante: "Le tapó la boca"

El periodista Eduardo Feinmann mantuvo una provocativa entrevista con el presidente del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, Francisco Pitrola, a quien cruzó por ser nieto del diputado nacional del Frente de Izquierda y el Partido Obrero Néstor Pitrola. Si bien el joven salió airoso y hasta avergonzó al conductor de A24, el dirigente piquetero del Polo Obrero lo cruzó con dureza en diálogo con BigBang y luego en las redes sociales.

"Un gusto. Me suena tu apellido. ¿Algo que ver con el Pitrola que todos conocemos?", fue la primera pregunta que le hizo Feinmann al dirigente estudiantil, que estaba frente a un móvil de A24. "Es mi abuelo", contestó con tranquilidad. "Mirá vos. Qué tal. ¿Admirás a tu abuelo de izquierda?", insistió el ex LN+. "Sí, lo admiro. Es un gran luchador. Más allá de que tengamos diferencias ideológicas en ciertos puntos, me parece que es una persona que luchó toda su vida por los derechos de los trabajadores y me siento muy orgulloso", aseguró el joven.

"¿Y en qué punto? Perdón. Me interesa eso. ¿Vos sos más trosko que él, menos trosko que él?", siguió el conductor. "A ver. Yo soy presidente por una agrupación independiente, me considero menos trosko que mi abuelo. Más allá de eso, lo que quiero discutir ahora es sobre la ley de financiamiento universitario. Vengo a hablar de lo que pasa en los colegios", contrapuso el estudiante.

"Está bien. A mí me interesa hablar de eso. Disculpame porque el que entrevista soy yo", consideró Feinmann, con el típico tono que toma cuando se adentra en debates con los estudiantes. "Está bien. Si querés hablamos de mi abuelo. Me parece que hay cosas más importantes", disparó el presidente del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, con la suficiente altura como para no perder los estribos.

Néstor Pitrola cuestionó a Eduardo Feinmann por el cruce que tuvo con su nieto.

En cuanto el diputado nacional se enteró tuiteó un fuerte mensaje contra el periodista en la red social X (ex Twitter). "Fran te tapó la boca Feinmann. Cuando quieras saber algo de mi pensamiento sobre cualquier tema llamame a mí, cobarde", escribió. Justo después del posteo habló con BigBang y amplió el cuestionamiento al conductor televisivo.

¿Qué te generó ver que Feinmann te utilizó para ensuciar una discusión sobre los reclamos de los estudiantes?

- Primero se me hincha la vena contra este facho que es Feinmann. Estoy orgullosísimo de la respuesta que le dio, porque le tapó la boca. Hoy Francisco está al frente de las asambleas como presidente del Centro, que han definido la toma del colegio, en sintonía con el Carlos Pellegrini, que también resolvió la toma desde las 21:40. Entiendo que ambas son parte de un plan de lucha, que los estudiantes irán resolviendo. Las han resuelto por tiempo indeterminado.

Estoy orgullosísimo de la respuesta que le dio, porque le tapó la boca

Creo que el movimiento estudiantil con esto da su palabra frente a un presidente que incumple una ley universitaria votada, vetada, insistida por ambas cámaras, con una Justicia que le dice que la cumpla y apela a la Corte Suprema. Estamos en un momento cúlmine, venimos de la cuarta gran Marcha Universitaria Federal en defensa de la universidad pública, y es extraordinario que hoy los chicos de los preuniversitarios tomen esta acción de lucha, poniéndose al frente de una continuidad de la marcha.

Creo que nos marcan un camino. Todo el pueblo argentino tiene que apoyar esta causa. En cambio, el Gobierno nacional está pactando, tratando de pactar con todos sus socios una ley trucha para reemplazar la Ley de Financiamiento Universitario, que implica un aumento más o menos del 50% para todos los docentes, algo que es elemental porque se está vaciando la universidad pública en todo el país.

Néstor Pitrola es diputado nacional por el Frente de Izquierda y el Partido Obrero.

¿Qué qué le espera a Eduardo Feinmann cuando te vuelva a entrevistar?

- Yo le he dicho que es un cobarde por X. Que me entreviste a mí para saber lo que pienso yo, que no ataque a un adolescente. Es una vergüenza. Ir a atacarlo por sí o por no, si es más o menos trosko que su abuelo... un ataque ideológico miserable a un adolescente que está luchando. Las tiene bien puestas a sus ideas y a su trayectoria: es el presidente más joven de la historia del Nacional Buenos Aires.

Gana el centro constituyendo una agrupación que es independiente, con chicos absolutamente luchadores. La prueba es que el otro día el colegio movilizó 1.000 estudiantes en la marcha por la universidad pública. El centro ha organizado las asambleas, se ha votado democráticamente. Los chicos de la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS) -la juventud del PO- han hablado, han dado su su opinión, han participado en la asamblea. Así que orgulloso de los chicos de la UJS, orgulloso de mi nieto y orgulloso de los estudiantes que dan esta lucha.

No hay ninguna obediencia debida ideológica en mi familia

Tu nieto habla de diferencias ideológicas. ¿Qué pasó que no milita en el PO?

- No pasó nada. Él ha tomado su propio camino. Ha votado al Frente de Izquierda, pero ha tomado su propio camino. No está estructurado aunque no descarto que en el mañana, tome tal o cual camino político. Lo que es seguro que lo va a hacer del lado de las causas justas del pueblo argentino, de los estudiantes, de todos los trabajadores argentinos. No tengo en ese aspecto ninguna duda de Fran. Él se ha ido formando de acuerdo a las corrientes y a las luchas políticas que hay en el movimiento estudiantil del momento. No hay ninguna obediencia debida ideológica en mi familia. Todo lo contrario, cada uno de nosotros piensa con su cabeza.

¿Cuánto te interpelan los debates ideológicos de tu nieto? ¿Te transforman, te modifican?

- Es una maravilla juntarnos, debatir. Él se forma, lee, le he regalado libros. Es maravilloso el intercambio que tenemos y la libertad con la que charlamos y debatimos. Y sobre el trotskismo, justamente estamos impulsando ahora una asamblea nacional del Frente de Izquierda para llevar en profundidad el debate a las capas más amplias de la juventud, de los trabajadores que están mirando crecientemente al Frente de Izquierda con simpatía. Creo que es una de las noticias del momento político cómo está midiendo Myriam Bregman en las encuestas. Nosotros somos de la lucha, somos del "Fuera Milei", somos partidarios de que triunfen los obreros y campesinos bolivianos, y ese debate lo ofrecemos al pueblo argentino.