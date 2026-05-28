"Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo": el documental que convierte al arquero campeón del mundo en leyenda

La historia de Emiliano "Dibu" Martínez parece escrita para el cine. El chico de Mar del Plata que soñaba con triunfar en el fútbol, emigró muy joven a Inglaterra y pasó años luchando por una oportunidad, hoy tiene su propio documental con Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, una producción que explora el costado más humano y emocional del arquero campeón del mundo, su familia, amigos figuras clave en su historia como: Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel "Pepé" Santoro.

El documental propone un recorrido íntimo por la vida del Dibu, desde sus comienzos humildes hasta convertirse en una de las figuras más importantes de la Selección Argentina. Pero lejos de enfocarse solamente en las atajadas históricas o en la gloria de Qatar 2022, el documental apuesta por mostrar las emociones, los miedos y la perseverancia detrás del personaje que conquistó a millones de fanáticos por su elocuencia y su talento en el arco.

Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo

Sin duda uno de los aspectos más originales de la producción es la mezcla entre realidad y fantasía; a través de recursos visuales y momentos animados como lo son los dibujos animados basados en ilustraciones de Liniers donde El Dibu discute con una pelota con la voz de Agustín Aristarán el que es encargado de sacarte una sonrisa. La historia transforma el recorrido del arquero en una especie de cuento moderno sobre los sueños y el sacrificio. Esa decisión artística le da una identidad distinta al típico documental deportivo y convierte la experiencia en algo mucho más emotivo y liviano de ver.

El documental también profundiza en los años más difíciles de Martínez en Inglaterra, cuando parecía quedar lejos del éxito y muchos dudaban de su futuro. Sin embargo, la producción deja claro que la mentalidad del arquero fue siempre su mayor fortaleza: nunca dejó de creer en sí mismo y aprovechó la oportunidad de oro que se le otorgó, incluso cuando todo parecía estar en contra.

Agustín Aristarán para "Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo"

Además de repasar los momentos más importantes de su carrera, incluye testimonios de personas fundamentales en su vida personal y deportiva. Familiares, amigos y compañeros ayudan a construir el retrato de un futbolista que pasó de ser una promesa desconocida a convertirse en símbolo de toda una generación de argentinos, donde todo en caso gritaron con esas última parada de Qatar 2022.

Visualmente, Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo logra transmitir la intensidad emocional de cada etapa de su vida. Las escenas de archivo, mezcladas con momentos más poéticos y reflexivos, generan un relato que funciona tanto para amantes del fútbol como para quienes disfrutan de las historias de superación. La película es una producción de PEGSA liderada por Agustín Pichot, basada en un cuento de Hernán Casciari y dirigida por Gustavo Cova. Con una duración dinámica y un tono profundamente emotivo, el documental termina siendo mucho más que una película sobre deporte. Es una historia sobre insistir, resistir y seguir adelante incluso cuando el tiempo parece jugar en contra.

Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo

Netflix presenta una experiencia especial para fans inspirada en Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, la película que se estrenó a nivel mundial hoy 28 de mayo. El evento tendrá lugar el sábado 30 y domingo 31 de mayo, de 11:30 a 15 horas, en Plaza Mitre (Av. Colón S/N), Mar del Plata, con entrada libre y gratuita para todo el público. Porque antes de levantar la Copa del Mundo y convertirse en héroe nacional, el Dibu Martínez era solamente un pibe que soñaba con atajar el tiempo.