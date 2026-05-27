Una vez más, un estudiante le pegó un tremendo baile a Trebucq: "Los profesores no pueden llenar un plato de comida"

En un episodio que quedará grabado como una de las entrevistas más tensas y reveladoras de los últimos tiempos desde el retorno de la democracia, el periodista Esteban Trebucq, conocido popularmente como "El Pelado" y a quien también se lo conoce por su poca dicción al hablar, protagonizó una acalorada discusión con Francisco Pitrola, presidente del centro de estudiantes del prestigioso Colegio Nacional Buenos Aires quien también había hablado con el periodista oficialista Eduardo Feinmann.

Lo que comenzó como una charla sobre la reciente toma en el colegio por la falta de recursos para la cursada, derivó en un enfrentamiento que expuso no solo la falta de argumentos del conductor, sino también su incapacidad para sostener un debate con altura frente a un joven preparado y elocuente.

Esteban Trebucq - Francisco Pitrola

La entrevista, transmitida el pasado martes 26 de mayo, tenía como objetivo abordar los motivos detrás de la toma estudiantil que, como explicó Pitrola, buscaba denunciar el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, lo que debía ser un intercambio de ideas terminó siendo un espectáculo lamentable, en el que Trebucq perdió los estribos recurriendo -una vez más- a la descalificación y la censura.

El detonante de la discusión fue una pregunta cargada de prejuicio por parte del periodista: "¿Vos creés que el país va a salir adelante interrumpiendo las clases?". Con firmeza y claridad, Pitrola respondió: "A mí lo que me parece es que el país no va a salir adelante si tenemos un Presidente que no respeta a las instituciones y no respeta a la democracia. Elegimos representantes para que voten leyes, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, el Presidente la vetó, el Congreso la ratificó y sigue sin cumplirse".

Ley de Financiamiento Universitario

La respuesta del estudiante fue directa y sólida, dejando en evidencia las contradicciones del gobierno actual. Pero Trebucq, lejos de profundizar en el tema, se limitó a escudarse en una excusa: "Está judicializado el tema", dijo tal y como lo mandan los manuales de respuestas del gobierno de La Libertad Avanza pero sobre esto, Pitrola no se quedó callado y retrucó: "El tema está judicializado, pero lo que hizo el Presidente fue poner un decreto por sobre una ley, eso es ilegal. El país no va a salir adelante si no respetamos las instituciones ", dijo con contundencia.

La calentura de Trebucq aumentaba proporcionalmente tras las respuestas del estudiante y por eso tal vez intentó desviar la conversación hacia una comparación entre la educación pública y privada, diciendo que le gustaría que su hija "pudiese tener clases" en caso de haber elegido el sistema público, pero que "vos se lo vas a prohibir".

Sin embargo, la respuesta de Pitrola fue contundente: "¿Sabés que pasa? Nosotros venimos perdiendo un montón de clases porque los docentes no pueden llenar un plato de comida. Nosotros ante eso no nos vamos a quedar parados, nosotros nos vamos a movilizar aunque a vos no te guste, Esteban", dijo el joven que demostró tener una visión clara y combativa frente a la crisis educativa.

Pero lo peor estaba por venir. En un intento por ridiculizar al estudiante, Trebucq lanzó: "¿Querés luchar a favor de la educación pública? Te regalo un bombo, vení a casa que te regalo un bombo, una corneta . Te estoy diciendo que no tomes el colegio". Lejos de achicarse, Pitrola respondió con aplomo: "¿Sabés que pasa Esteban? Salimos con bombos cuatro veces a la calle y el Presidente sigue sin cumplir la ley. Ya nos estamos quedando sin recursos, sin medidas posibles. Aunque a muchos no les guste, nos vamos a seguir plantando. La Corte no tiene plazos, Esteban, y los profesores no pueden llenar un plato de comida ".

La conversación se tornó aún más tensa cuando Pitrola cuestionó directamente el interés del periodista por la educación pública: "¿Sabés hace cuánto venimos tocando el bombo para que el Gobierno de Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario? No sé si sabés, porque no sé si te importa tanto la Educación Pública".

Estas palabras fueron suficientes para que Trebucq perdiera completamente la compostura. Visiblemente afectado, el conductor estalló: "Te digo la verdad, me cansaste. Me estás faltando el respeto y no quiero. Chau Francisco". Pero Francisco Pitrola no se quedó atrás y le respondió: "Vos me estás faltando el respeto, también me cansaste", aunque su intervención fue abruptamente interrumpida por Esteban Trebucq, quien ordenó con vehemencia: "Sacalo del aire, sacalo del aire. Me faltó el respeto y no quiero".