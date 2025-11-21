Destaparon los vínculos de Villaverde con el narcotráfico y ella se defendió: "Quieren proscribirme"

Después del caso de José Luis Espert, el Senado es el epicentro de una nueva disputa que combina narcotráfico y política; en el centro de esta controversia está Lorena Villaverde, diputada nacional y senadora electa por Río Negro de La Libertad Avanza, que enfrenta acusaciones graves relacionadas con este tema que podrían impedirle asumir su banca en la Cámara Alta.

Así las cosas, la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió un dictamen rechazando su incorporación, alegando vínculos con el narcotráfico y antecedentes judiciales que involucran al empresario Fred Machado, extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con drogas y lavado de dinero; cabe recordar que fue el mismo Machado quien financió la campaña política del "Profe" Espert en 2019.

Claudio Ciccarelli, primo de Fred Machado y Lorena Villaverde

Villaverde no tardó en reaccionar públicamente a través de sus redes sociales: "La única verdad es la realidad: fui elegida por el pueblo y la Justicia ya habló. Quienes intentan proscribirme no pelean contra mí, pelean contra la voluntad soberana de los rionegrinos que eligieron el cambio que lidera nuestro Presidente Javier Milei. Y esa batalla la tienen perdida. Gracias, Dios", expresó contundentemente en su cuenta oficial de X.

La polémica se intensificó luego de que José Mayans, presidente del bloque de Unión por la Patria, sacara todo a la luz: "Nuestro bloque va a votar en contra del pliego de la senadora electa de La Libertad Avanza en Río Negro. Esta persona tiene comprobado el delito de tráfico y venta de drogas y no puede estar en el Senado de la Nación", afirmó el senador formoseño y agregó: " Ella ha comprado una banca y no podemos permitir que esa persona que tiene relación directa con el narcotráfico esté acá sentada".

"Ahora técnica y jurídicamente no hay absolutamente ningún impedimento."



"No inventemos el derecho procesal, los jueces naturales, los que investigaron distintas situaciones procesales. Me tomé la molestia de investigar y documentar si lo que se estaba diciendo era cierto."... pic.twitter.com/jArjxAVjAg — Lore Villaverde (@LoreVillaverde1) November 20, 2025

Villaverde, por su parte, defendió su posición compartiendo documentación judicial que, según ella, prueba su inocencia: "Adjunto el certificado judicial que confirma que la senadora Villaverde no posee antecedente penal alguno", declaró compartiendo un documento que publicó su abogado Nicolás Márquez que también es aliado político de La Libertad Avanza.

Por su parte, Márquez calificó las acusaciones como un "infame intento de proscripción" y aseguró que Villaverde ha sido absuelta en todas las causas judiciales en Argentina y Estados Unidos: "Las tres denuncias falsas tienen un denominador común: todas fueron declaradas inocentes de manera inapelable", dijo Márquez.

Lorena Villaverde

Ahora queda mucho camino por recorrer porque si bien el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales no es vinculante, la decisión final sobre el rechazo o aceptación del pliego de Villaverde recaerá en el pleno del Senado, donde se espera un debate intenso. Desde La Libertad Avanza ya anunciaron que presentarán un dictamen de minoría para validar el diploma de Villaverde y, de paso cañazo, buscarán impugnar los títulos de otros senadores como Jorge Capitanich y Martín Soria.

Mayans destapó a Villaverde señalando vínculos directos entre La Libertad Avanza y el narcotráfico. En declaraciones a la AM750, afirmó: "Es gravísimo lo que está pasando. Si logran infiltrar el Poder Legislativo es un tema para el país. Así empezaron en otros Estados, como en Colombia". Además, recapituló: "Ella fue detenida con cocaína (al ingresar a Estados Unidos) y declaró que era para comercialización. Después hizo una especie de trato con la Justicia americana, como si fuera la figura del arrepentido . Esta fue la primera vez que la agarraron así que ella se dedicaba a eso".

El senador también apuntó contra Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, acusándolo de haber asesorado a narcotraficantes antes de su incursión política. Según contó José Mayans, hay una "instrucción directa" desde Karina Milei para garantizar la defensa de Villaverde "a cualquier precio". Incluso mencionó la participación de Patricia Bullrich en la comisión parlamentaria, ironizando sobre su desconocimiento del caso: "Es Ministra de Seguridad de la Nación y no sabía el tema de Villaverde y su relación con el extraditado".