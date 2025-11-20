La CNV habilita a chicos y chicas desde los 13 años a invertir en el mercado de capitales

La Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció la ampliación del acceso al mercado de capitales para jóvenes a partir de los 13 años. La decisión, oficializada mediante la Resolución General N° 1091 y publicada en el Boletín Oficial, busca "fomentar la educación financiera" y "promover hábitos responsables de ahorro e inversión" entre los y las chicas, algo que llama particularmente la atención pues a esa edad no pueden ni siquiera emitir su voto.

Hasta ahora, la participación de adolescentes en el mercado de capitales estaba limitada a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) Abiertos "Money Market", que generaban rendimientos en pesos a través de instrumentos como plazos fijos y cuentas remuneradas. Sin embargo, con esta nueva resolución, podrán invertir también en FCI abiertos que incluyan bonos, acciones u otros activos financieros .

"Orientadas a promover la educación financiera, y a la luz de la autonomía progresiva que les reconoce el ordenamiento jurídico, los mayores de 13 años ahora podrán invertir en otros fondos comunes de inversión abiertos", expresó la CNV en un comunicado oficial.

CNV

No obstante, la medida establece restricciones claras: los jóvenes no podrán invertir en FCI cerrados ni en aquellos destinados exclusivamente a "Inversores Calificados".

El presidente de la CNV, Roberto Silva, defendió la iniciativa destacando su enfoque educativo y formativo: "Desde la Comisión Nacional de Valores creemos que el acceso temprano y guiado a herramientas de ahorro e inversión fomenta hábitos responsables, promueve autonomía económica y acerca a las nuevas generaciones a un mercado más moderno y participativo", afirmó.

Roberto Silva, de la CNV

Y, en la misma línea, subrayó la importancia de la supervisión adulta en este proceso: "La medida abre oportunidades reales para que los jóvenes comprendan el valor de planificar, ahorrar y construir su futuro desde hoy, siempre y cuando esté acompañada por la supervisión adecuada y la intervención responsable de adultos".

La CNV finalizó: "La CNV sigue profundizando la participación de nuevos actores en el ámbito del mercado de capitales, la promoción de la educación financiera y el acompañamiento de las nuevas formas de administrar el dinero que han adoptado las nuevas generaciones, ampliando así las opciones de inversión para jóvenes sin desprotegerlos", concluyó el organismo.