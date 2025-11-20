Paolo Rocca pide más intervención del Estado: "Tenemos que volver a hacer política industrial"

En el marco de la última Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, habló sobre la necesidad de una mayor intervención estatal en la definición de políticas industriales.

Sus palabras, respaldadas por datos contundentes, dejaron en evidencia un problema estructural que amenaza a la industria nacional en manos de la gestión de Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo: la falta de una estrategia clara frente al avance de las importaciones.

Rocca comenzó su discurso con un ejemplo que impactó a todo: "El año pasado se importaban 5.000 lavarropas por mes y este año el número creció a 85.000, mientras que en heladeras se pasó de 10.000 a 80.000", advirtió dejando expuestas el crecimiento exponencial de las importaciones por un lado y por el otro, la pérdida de terreno para los productores argentinos, que enfrentan enormes dificultades para competir en un mercado inundado por productos extranjeros.

El empresario no se limitó a exponer el problema, sino que lanzó un mensaje directo al sector privado y al gobierno de las fuerzas del cielo: " Produce y da valor agregado o cierra y usa la cadena comercial para distribuir material importado ", dijo contundentemente.

Paolo Rocca, Presidente del Grupo Techint en el panel "La industria como fuente de progreso: cómo potenciar los activos productivos frente a los desafíos globales". pic.twitter.com/mmrIz51cuG — UIA (@UIAok) November 18, 2025

Rocca también hizo hincapié en el rol que debería asumir el Estado para enfrentar este desafío: "¿El Estado deja que las fuerzas presionen libremente por el exceso de capacidad en China y la dificultad de competir en nuestro país, o podemos tener un diálogo?", planteó dejando clarito como el agua que su pedido no fue solo por una mayor regulación, sino por la apertura de un debate serio y estratégico sobre cómo proteger y fomentar el desarrollo industrial en Argentina.

Otro empresario presente en la conferencia, "hace unos años la política industrial era solo reforma laboral y tributaria. Hoy el mundo la discute seriamente, desde Estados Unidos hasta la Unión Europea". Es que, mientras las grandes potencias apuestan por sectores estratégicos, Argentina parece mantenerse al margen, con un discurso que Rocca y otros consideran insuficiente para los desafíos actuales.

