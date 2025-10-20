Fin de una era: Bolivia eligió a Rodrigo Paz Pereira y puso punto final a 20 años de hegemonía del MAS

Bolivia eligió este domingo a Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano (PDC) como presidente, tras imponerse en el ballotage a su rival de la fuerza Libre, Jorge "Tuto" Quiroga. Con un 97% de los votos escrutados, el ganador superaba con el 54,53% de los votos frente al 45,47% de su rival. El mandatario argentino, Javier Milei, le dedicó un tuit para felicitarlo y celebró la vuelta al mundo de la nación vecina.

Luego de los números que confirmó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el presidente electo que asumirá el 8 de noviembre, convocó a la unidad y aseguró que trabajará junto a "todos los hombres y mujeres que quieran a la patria". En sintonía con las palabras de su par argentino, Paz también argumentó que a partir del resultado, "Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional".

El tuit de felicitación al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por parte de su par argentino Javier Milei.

"Felicitaciones al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, por su victoria en las elecciones de este domingo y a todo el pueblo boliviano por su compromiso con la democracia y el deseo de renovación. Es un día histórico para Bolivia, dejando atrás 20 años del fracasado modelo del "socialismo del siglo XXI" que tanto daño le ha hecho a nuestra región", celebró Milei en una publicación que realizó en X (ex Twitter).

"Bolivia va a ingresar nuevamente al mundo libre, con un rumbo orientado a la apertura económica, al combate a la corrupción y a la inseguridad, y al fin de la era del despilfarro del Estado. Esta jornada democrática refleja el anhelo de libertad y progreso de la región. Le deseo al presidente electo el mayor de los éxitos en su gestión. ¡Viva la libertad, carajo!", cerró el economista liberal.

Rodrigo Paz Pereira estrecha la mano de Luis Arce.

El resultado del domingo significó el fin de 20 años de dominio electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales y, en este último tiempo, Luis Arce. El partido que durante tanto ostentó el poder en Bolivia no pudo llegar a la segunda vuelta porque sacó, mientras era gobierno, un 3,1% de los votos.

En ese contexto es que se pronunció el vicepresidente electo Edmand Lara. "Hoy el pueblo nos da la oportunidad de gobernar Bolivia para todos, llamo a la unidad y a la reconciliación de los bolivianos", destacó. "Se acabó la campaña política, hay que trabajar por Bolivia, la patria está primero", instó enseguida.

Evo Morales y Luis Arce

Los rumores de fraude llegaron ni bien los resultados dieron ganador a Paz Pereira. En ese sentido, Quiroga salió a desmentirlos y a llevar tranquilidad al electorado. "Entiendo el dolor que nos embarga, créanme que si tuviéramos una evidencia sistémica la pondríamos sobre la mesa", indicó en relación a posibles irregularidades.

Bolivia se encuentra sumido en una recesión producto de la baja de los precios de los hidrocarburos que tanto aire le dan al vecino país. Mientras que Quiroga aseguraba que iba a ir en busca de financiamiento a través de endeudamiento externo, Paz Pereira se negaba a esa solución a corto plazo bajo el eslógan de "cuando no se roba, la plata alcanza".