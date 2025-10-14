Doble femicidio: los investigadores creen que el cuerpo desmembrado hallado en Concordia es del remisero

La desaparición del remisero Martín Sebastián Palacios, quien no da señales de vida desde el último martes cuando trasladó al femicida Pablo Laurta, va camino a resolverse en las próximas horas, ya que los investigadores consideran que el cuerpo descuartizado en Concordia correspondería a él, aunque todavía no se reconoció el cuerpo a partir de tatuajes y ADN. El chofer iba a llevar al uruguayo a Córdoba, pero el asesino se llevó el vehículo y dejó el cuerpo.

El cuerpo fue encontrado desmembrado y con heridas de armas de fuego en un camino rural a kilómetros de un arroyo de la zona de Puerto Yeruá. Todavía no encontraron ni la cabeza ni los brazos del cuerpo. La confirmación está tan al caer que al lugar se acercaron el ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia, y las autoridades policiales locales y el jefe de la Policía de Entre Ríos.

La Policía de Entre Ríos trabaja en la zona donde encontraron el cuerpo desmembrado que pertenecería al remisero Martín Sebastián Palacios.

"Lamentablemente está desmembrado, le falta su cabeza y sus extremidades superiores, va a ser identificado a través del ADN y reconocimiento de tatuajes", reafirmó el funcionario entrerriano. "Por el contexto, todo indica que por acá pasó el detenido, Pablo, y cerca está San Salvador, donde cargó nafta. Fue el día 8 a las 3 de la mañana, y en las cámaras aparece él solo, ¿dónde estaba Martín? La última vez fue en General Campos dos horas después. El rastrillaje se da por el camino vecinal, sienten un olor nauseabundo, encuentran un cuerpo desmembrado dentro de una bolsa", agregó.

Para el comisario general de Entre Ríos, Claudio González, lo hecho por el femicida fue "algo que estuvo previamente planificado". "Al llegar a detectar el día de hoy una carga de combustible, donde el conductor era la persona que en su momento era pasajero, hizo que la hipótesis la circunscribiéramos en este sector. Primero anoticiamos a la familia, falta la confirmación", añadió.

Pablo Laurta y su hijo

Si bien el auto de Palacios apareció incendiado en el barrio Villa Retiro de la zona norte de la ciudad de Córdoba, a este lugar habría llegado Laurta solo, de acuerdo a las imágenes de seguridad registradas y la señal del celular del remisero, que impactó por última vez en la entrerriana Federación. Esta fue la razón fundamental por la que eligieron rastrillar primero esa provincia, convencidos de que el cuerpo podía estar ahí.

Según la investigación Palacios ya había realizado un viaje con Laurta y es por eso que se saludaron con un beso cuando se vieron minutos antes de las 20 del martes, cuando el femicida llegó a Concordia. "Ya lo había llevado en otro viaje", le confirmaron a Clarín. En esa oportunidad lo había movido desde Concordia a Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Unos 400 kilómetros de distancia.

Laurta compartió espacio con Nicolás Márquez y Agustín Laje, ambos muy cercanos al presidente Javier Milei

La última imagen de Palacios es la misma en la que Laurta se sube al Toyota Corolla que llevó a Córdoba, donde luego apareció incendiado en un episodio que se fue de las manos al punto de que generó la evacuación de 130 personas y la pérdida total de 14 vehículos que estaban alrededor del coche donde se inició el fuego.

Los vidrios polarizados del vehículo imposibilitaron comprobar la teoría de la fiscalía de Gerardo Reyes, que sostiene que Laurta ya ingresó sin el chofer a Córdoba. Al lugar llegó dos días después y fue directo al domicilio de su ex pareja Luna Giardina de 26 años y la mamá de ella, Mariel Zamudio de 54, para llevarse a su hijo e intentar cruzar la frontera a Uruguay con él.

Pablo Laurta

Laurta estuvo a pocos kilómetros de lograrlo, ya que cuando fue detenido estaba en un hotel de Gualeguaychú. Allí lo hallaron gracias al trabajo conjunto de Roncaglia y su par cordobés, Juan Pablo Quinteros. Del mismo lugar se llevaron al menor para ponerlo bajo cuidado de las autoridades.

Los familiares de Palacios, que ya se dirigieron a identificar el cuerpo, tenían una comunicación fluída con el remisero y fue por eso que a las pocas horas de su desaparición comenzaron a denunciarla en las redes sociales. El chofer había viajado desde Capital Federal con el fin de levantar a Laurta para la empresa de traslados desde aeropuertos, desde donde realizó el viaje para el femicida.