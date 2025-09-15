Dólar récord: el oficial supera los $1.475 y amenaza con romper el techo de la banda cambiaria

El lunes 15 de septiembre amaneció con un dato que sacudió al mercado financiero argentino: el dólar oficial superó los $1.475 en el Banco Nación y quedó por encima del techo de la banda cambiaria dispuesta por el Gobierno en abril. El tipo de cambio mayorista, la referencia que sigue el Banco Central para intervenir en forma directa, cerró a $1.469,37, apenas $3 por debajo del umbral de $1.471,71 que habilita la venta de divisas para contener la escalada.

El movimiento del oficial significó un salto de $15 respecto del viernes, lo que lo ubicó en niveles récord desde la liberación del cepo. La suba no solo tensiona al mercado, sino que coloca a la entidad presidida por Santiago Bausili en la antesala de una decisión crítica: si rompe el techo, deberá vender dólares directamente de sus reservas, en un contexto en el que la disponibilidad es limitada y cada movimiento es seguido de cerca por el Fondo Monetario Internacional.

La paradoja de la jornada la protagonizó el dólar blue, que cotizó entre $1.405 y $1.425, es decir, por debajo del oficial. Así, la brecha cambiaria se volvió negativa en -2,36%, un fenómeno tan inusual como preocupante, ya que refleja la distorsión de un esquema en el que el paralelo, pese a su ilegalidad, resulta más barato que el canal oficial. En el último mes, sin embargo, el blue acumuló un alza de $55, impulsada por la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses,

La suba también se debe a las dudas sobre la consistencia del plan económico libertario. El dólar tarjeta, que impacta en consumos digitales y turismo, trepó a $1.924 tras las últimas modificaciones en las percepciones de Ganancias y Bienes Personales, encareciendo aún más el acceso a divisas para la clase media. En paralelo, el MEP se ubicó en $1.467,50 y el Contado con Liquidación en $1.472, confirmando que todas las variantes del mercado cambiario se encuentran tensionadas.

Las reservas del Banco Central cerraron el viernes en u$s 40.309 millones, un nivel que, si bien mejoró tras el giro de fondos del FMI, no ofrece demasiado margen para sostener ventas prolongadas en el mercado. Con cada intervención, la incógnita es cuánto tiempo podrá resistir el esquema de bandas antes de una corrección más brusca. La volatilidad no se explica únicamente por factores técnicos. El trasfondo político juega un rol central: la derrota electoral del oficialismo debilitó la confianza y las restricciones impuestas a los agentes de bolsa generaron la sensación de un retorno parcial al cepo, pese a los intentos del Gobierno por diferenciarse del esquema anterior.

El resultado es un escenario de incertidumbre total: un dólar oficial que amenaza con perforar el techo, un paralelo que deja de ser referencia pero acumula presión, y un Banco Central atrapado entre la necesidad de intervenir y el riesgo de dilapidar reservas. La foto de este lunes es la de un mercado al borde de un nuevo estallido, donde cada centavo que suba el tipo de cambio puede convertirse en la chispa que encienda otra crisis cambiaria.