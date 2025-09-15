Milei presenta con un mensaje grabado el Presupuesto 2026 en cadena nacional: déficit cero bajo fuego cruzado

Javier Milei encara una de las pruebas políticas más tensas desde que llegó a la Casa Rosada: la presentación del Presupuesto 2026. El mandatario eligió un formato más austero que en 2024, con un mensaje grabado en el Salón Blanco, que se transmitirá esta noche por cadena nacional. La apuesta es clara: reafirmar el déficit cero como piedra angular de su plan económico, pese a la resistencia de la oposición y de los gobernadores que rechazan otro año de ajuste sin red de contención social. En los últimos dos ejercicios, el Gobierno recurrió a la prórroga del Presupuesto 2023, lo que le permitió manejar con discrecionalidad las partidas.

Javier Milei en la presentación del Presupuesto 2025

Pero esta vez el Congreso no está dispuesto a ceder. "No vamos a consentir un tercer año sin nueva Ley de Leyes", advirtieron legisladores opositores, que ya preparan citaciones a funcionarios y un cronograma estricto para dictaminar antes del cierre de las sesiones ordinarias. En Diputados, el presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, será emplazado para habilitar el debate con plazos definidos.

El clima político se enrareció aún más tras la derrota libertaria en Buenos Aires y los traspiés legislativos recientes, que dejaron al oficialismo debilitado. Gobernadores como Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy) ya hicieron llegar sus reclamos. "Estamos muy de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero creemos que se puede gobernar con déficit cero con un sentido social. La gente lo necesita" lanzó Sadir.

Y afirmó, en una frase que sintetiza la incomodidad de los mandatarios provinciales frente al ajuste sin matices.: "La motosierra capaz ya no es la herramienta; hoy hace falta un bisturí". Pese a los pedidos, en Casa Rosada insisten en que "el equilibrio fiscal no es negociable". El Presupuesto 2026 se amoldará a los lineamientos pactados con el FMI: un superávit primario del 2,2 % y resultado financiero en equilibrio, incluso tras el pago de intereses de deuda.

La pulseada parlamentaria definirá si el Gobierno logra imponer su austeridad sin concesiones o si queda nuevamente aislado.

Sin embargo, el deterioro reciente de las cuentas -déficit en julio y proyecciones negativas para agosto- amenaza con poner en duda la viabilidad del plan. La cadena nacional buscará también transmitir un mensaje político tras el golpe bonaerense. Milei, asesorado por Santiago Caputo, intentará mostrarse como líder firme frente a un Congreso hostil, aunque en su entorno saben que la oposición puede imponerse y sancionar un presupuesto propio si no hay margen de negociación. El oficialismo analiza ofrecer concesiones limitadas en materia de ATN y distribución de impuestos a los combustibles, con la esperanza de contener a los gobernadores aliados.

El desafío del Gobierno es doble: necesita retomar la iniciativa política tras la derrota electoral y, al mismo tiempo, convencer a una ciudadanía golpeada por la inflación, la recesión y el ajuste. En su discurso, Milei reconocerá "el esfuerzo de los argentinos para sostener el cambio" y volverá a cargar contra la oposición, a la que acusa de querer "reventar todo para volver al poder, aunque traiga inflación, caos y miseria". Pero la pulseada ya comenzó. El miércoles y jueves, ambas cámaras sesionarán con agenda contraria a la Casa Rosada: insistencia en los vetos al financiamiento universitario, emergencia del Hospital Garrahan y una ley de ATN impulsada por gobernadores.

La mesa de Javier Milei

En paralelo, los bloques opositores apuran los tiempos para que el debate presupuestario no quede en manos del Ejecutivo. Milei llegó a este lunes acorralado entre el mandato del FMI, la presión de los gobernadores y un Congreso que ya no tolera prórrogas. Su Presupuesto 2026 será más que un plan de cuentas: será la vara con la que se mida su capacidad de gobernar con minoría parlamentaria, en un país fatigado por la austeridad y la incertidumbre.

Mientras tanto, se reunirá esta mañana en Casa Rosada con su equipo de colaboradores más estrechos (la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo) para delimitar los próximos pasos de la gestión y ultimar los detalles del cronograma de actividades camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre.