Tras la victoria libertaria en Bahía Blanca, la motosierra de Milei le quitó la mitad de los fondos de emergencia

Poco parece haberle importado a Javier Milei la victoria que alcanzó en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca el domingo 7 de septiembre, en el marco de las elecciones legislativas que se desarrollaron en toda la provincia de Buenos Aires. Es que el presidente decretó, a menos de siete días del resultado que le garantizó una victoria en la Sexta Sección electoral, el retiro de 100.000 millones de pesos que se destinaban a través del Fondo Especial de Asistencia para Emergencia, dispuesto tras el brutal temporal que azotó hace más de un año a la región.

La decisión administrativa 23/25 que se publicó en el Boletín Oficial el jueves pasado, echa por tierra a la mitad de los recursos que se destinaban a la localidad, de acuerdo al decreto presidencial 238/25 de marzo del año pasado. Además, está acompañada por las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

A días de la tragedia, Milei llegó a Bahía Blanca obligado por la presión social

La forma en la que les "agradeció" a las y los bahienses el apoyo electoral que hizo que La Libertad Avanza (LLA) consiguiera un 46,19% de los votos en Bahía Blanca, con los que dejó atrás a Fuerza Patria con un 31,11% y Somos, con un 9,33%, es bastante curiosa. Ya había sido noticia que la localidad lo haya votado, tras el desentendimiento que tuvo el mandatario durante la catástrofe.

Cabe recordar que el Congreso Nacional había aprobado un proyecto para crear un fondo de 200.000 millones de pesos para la ciudad, aunque fue vetada por el Presidente con el argumento de que su decreto había dispuesto la ayuda suficiente. A la distancia, es evidente que además tenía la decisión de cuándo revertirlos, a diferencia de la legislación, que contaba con parámetros más legislativos que ejecutivos.

Bahía Blanca quedó bajo el agua en marzo de 2024.

Tras vetar la ley, Milei reveló que de acuerdo a su decreto existe una estimación de que el 85,43% de los inscriptos fueron beneficiarios del subsidio conocido como Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR). Lo cierto es que el veto todavía no está confirmado y refrendado, ya que el Senado ya insistió con ley de Emergencia para Bahía Blanca, más allá de la denuncia de la diputada nacional Karina Banfi, quien le reclamó a Francos en su exposición que 135.000 no fueron repartidos.