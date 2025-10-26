Los hermanos Milei, más outsiders que nunca: le negaron el saludo a Karina y se burlaron de la foto del Javo

En una jornada electoral que prometía emociones fuertes, los hermanos Milei lograron robarse el show, aunque no precisamente por su carisma político, sino por su innegable habilidad para... usar Photoshop Sí, así como lo leen. Parece que la familia presidencial decidió que es importante retocar la realidad, al menos en las redes sociales.

Primero fue Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, quien acudió a votar con una sonrisa más amplia de lo habitual. Aunque nadie lo sabe, algunos especulan que podría haberse levantado con el pie derecho. Eso sí, su interacción con la prensa fue tan escueta como un tuit: "Que sea una jornada tranquila y que la gente vaya a votar". ¡Profundo, Karina, profundo!

💣Bombita. Una de las fiscales de mesa le negó el saludo a la Secretaria de la Presidencia

Pero el verdadero espectáculo vino después, cuando el mismísimo presidente Milei hizo su aparición estelar para emitir su voto. Acompañado por un operativo de seguridad digno de una película de acción -o de alguien que teme encontrarse con un vecino molesto- el presidente de las fuerza del cielo se dirigió a la UTN como quien va a una entrega de premios. Pero lo más comentado no fue su llegada ni su silencio frente a los periodistas, sino la foto que compartió en Instagram.

El presidente de la Nación, un hombre que se autoproclama enemigo del sistema de la casta, subiendo una imagen tan editada que ni él mismo se reconocería sin su DNI. En la foto, la piel de Milei en la foto parece haber pasado por un filtro que eliminaría hasta el más mínimo rastro de humanidad: sin arrugas, sin sombras y con un bronceado digno de una semana en las playas de Miami. ¡Ni la papada sobrevivió a esta cirugía digital!

Las fotos de Milei que llamaron poderosamente la atención

Pero eso no es todo. Los ojos del presidente lucen más claros y brillantes, casi como si fueran dos faros iluminando el camino hacia un futuro incierto. Su sonrisa, usualmente tensa, apareció relajada y amigable. Y el pelo... ah, el pelo. Más volumen, más brillo y, para sorpresa de todos, ni un solo mechón fuera de lugar. Un verdadero milagro del Photoshop.

Las redes sociales no perdonaron y los memes no tardaron en llegar. Desde comparaciones con personajes de videojuegos hasta bromas sobre su "nueva cara ": "Ah! Tambien le mentis a la gente con el photoshop", dijo una usuaria y otra comentó: "El nuevo ángel de Victoria Secret"; "Un filtro más y purifica el riachuelo", dijo otro divertido.

Las fotos de Milei que llamaron poderosamente la atención

Y no sólo sus detractores lo criticaron, sino también sus seguidores: "Dale javo, buscate un CM como la gente! Que edite bien tu contenido... Qué fué eso, eh? iigual, te banco!"; "Le sacaron 15 kilos de papadaaa", dijo otro internauta aunque hubo más de comentarios en tono irónico: "Así como se vé cree que va la Argentina! Javito en el País de las Maravillas".