Eduardo Feinmann se creyó que el gobierno entreguista de Javier Milei recuperaría las Malvinas

Eduardo Feinmann, este periodista que parece tener una fuerte pasión por las noticias falsas, volvió a protagonizar un momento estelar en la radio. Esta vez, en su programa de Radio Mitre, se dejó llevar por un supuesto "comunicado oficial" del Ministerio de Defensa que, como era de esperarse, resultó ser más falso que un billete de tres pesos.

La joya del día fue un texto que afirmaba que el gobierno argentino de Javier Milei le había lanzado un "ultimátum oficial" al Reino Unido sobre las Islas Malvinas. Sí, así como lo lee. Según Feinmann y su fuente confiable (una cuenta falsa en redes sociales), el Reino Unido tendría que retirar toda presencia militar en las islas en un plazo de 72 horas.

El comunicado que leyó Fakeman al aire

Pero eso no es todo: el comunicado también hablaba de una "transferencia de soberanía definitiva" hacia Argentina y hasta amenazaba con evaluar "opciones diplomáticas, económicas y militares".

Puntualmente, el "comunicado" decía: "La administración de las islas debe ser transferida a una comisión conjunta con representantes de la Argentina y del Reino Unido durante el período de transición. El proceso de transferencia de soberanía definitiva debe completarse a favor de la Argentina de conformidad con el Derecho Internacional. En caso de que estas condiciones no se cumplan, la República Argentina se reserva el derecho de evaluar todas las opciones diplomáticas, económicas y militares para proteger su integridad territorial y soberanía nacional".

Eduardo Feinmann leyó al aire un comunicado Fake sobre las Islas Malvinas

Con el entusiasmo de quien cree haber encontrado oro en un charco, Feinmann presentó el documento como si fuera la última palabra del gobierno argentino. Fuerte comunicado. No sé vos María, pero yo hace mucho que no leo o escucho una cosa igual", dijo con tono solemne, mientras su compañera María le respondió: "Nunca después de la guerra"; a esto, Fakeman, dijo: "¿No era que a Milei le interesaba entregar las Malvinas? Bueno, que se yo. Me quedo con este comunicado, muy fuerte".

Por supuesto, la realidad no tardó en golpear la puerta: es que el supuesto comunicado era tan oficial como una receta de cocina escrita en una servilleta. Pero eso no impidió que Feinmann mostrara su habilidad para convertir una fake news en un espectáculo digno de aplausos.

Fakeman también se tragó la fake de la visita de Dua Lipa a CFK

Este episodio recuerda aquella vez en que el periodista mostró una foto de Dua Lipa junto a Cristina Kirchner en San José 1111, convencido de que era real. Spoiler: era un montaje. Parece que Eduardito Feinmann tiene un talento especial para encontrar noticias falsas y presentarlas con la seriedad de quien está anunciando el descubrimiento del fuego.