El ajuste con hambre de Sandra Pettovello: "Ella también es alta coimera y chorra"

La confesión que el Ministerio de Capital Humano se vio obligado a realizar ante la Justicia terminó por derribar el relato con el que Javier Milei y su funcionaria estrella, a quien en más de una oportunidad definió además como su "amiga", Sandra Pettovello, justificaron durante meses la suspensión en la entrega de alimentos a comedores populares. El "informe de auditoría" con el que se acusó a las organizaciones sociales de inventar comedores y quedarse con la comida, simplemente no existe. Lo que hubo, según reconoció el propio gobierno, fueron "supervisiones" parciales sin valor legal ni administrativo.

Organizaciones sociales concentran frente a Capital Humano

La admisión llega tarde: toneladas de alimentos quedaron apiladas en galpones hasta vencer, mientras miles de comedores denunciaban que no recibían ni un solo kilo de mercadería. El daño fue inmediato y masivo: se recortó de manera arbitraria la comida destinada a 43.000 comedores en todo el país, lo que dejó a familias enteras dependiendo de la caridad vecinal o directamente del hambre. "Pettovello también es alta coimera y chorra", manifestaron en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, el Polo Obrero y otras organizaciones sociales se movilizaron este martes hacia la sede de Capital Humano para exigirle a Pettovello que "devuelva los alimentos a los comedores populares". Eduardo Belliboni fue contundente: "No hay un solo comedor, de los 43.000 que existen en todo el país, que haya recibido un sólo kilo de alimento desde que comenzó la gestión de (Javier) Milei. Esa fue una medida absolutamente arbitraria de parte del Ministerio".

El escándalo, sin embargo, no se limita a la auditoría fantasma. La propia ministra está imputada en una causa que investiga el destino de $14.000 millones presupuestados para la compra de alimentos y que nunca llegaron a destino. "Según el juez (Ariel) Lijo, se indica el pago de una comisión del 3% por la intermediación. Pedir el 3% no solo es patrimonio de Karina (Milei)", ironizó Belliboni, en alusión a la hermana presidencial y a las denuncias por retornos en otros negocios del gobierno libertario.

La combinación entre un ajuste feroz, un relato falso y sospechas de corrupción es explosiva. Pettovello no solo "le mintió al pueblo", como señaló Belliboni, sino que además dejó en la intemperie a millones de personas que dependen de los comedores para acceder a un plato de comida. "Lo que esta gente ha hecho es un crimen social. No sólo mienten y roban, sino que tampoco hacen. Han dejado a merced del narco y la desesperación a millones de familias que no tienen cómo resolver el problema del hambre y que pelean contra la desocupación y la precarización laboral", denunciaron en un comunicado conjunto las organizaciones en un comunicado conjunto.

El documento también alertó sobre otros ataques en curso: el congelamiento del programa Volver al Trabajo, del Acompañamiento Social y de la Asignación Universal por Hijo, todos señalados en el Presupuesto 2026 como blanco de futuros recortes. El relato libertario que apuntaba a comedores "fantasma" se derrumbó frente a la evidencia judicial. Pettovello, Milei y sus funcionarios cortaron la comida sin auditoría que lo respalde, mintieron en público y ahora deben explicar qué pasó con los miles de millones de alimentos que tenían destino social y que hoy figuran en la Justicia como un agujero negro. El hambre, mientras tanto, sigue sin esperar explicaciones.