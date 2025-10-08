El ataque homofóbico del Gordo Dan y la contundente respuesta de Nacho Girón: "¿Por qué tienen tanta fijación con lo anal?"

Nacho Girón expuso las dudas sobre la identidad sexual de Daniel Parisini, mejor conocido como el Gordo Dan, al responder con altura una serie de descargos homofóbicos que el influencer había realizado en su programa del stream Carajo, por las críticas que el periodista había realizado al desopilante show del presidente Javier Milei en el Movistar Arena.

La reflexión se dio en el marco de que los trolls oficialistas habían cuestionado la mirada crítica del conductor de CNN Radio y habían mostrado archivos de cómo le pasaba la guitarra a Alberto Fernández para que toque al aire de Telefe Noticias. "Nacho, metete la guitarra de Alberto en el orto", insultó Dan tras un largo descargo que cuestionaba la acción. ¡Dale! Sin problemas, hay lugar. Lo que sí yo un día iría al psicólogo y le preguntaría por qué tienen tanta fijación con lo anal. Digo...", ironizó el reportero.

La irónica respuesta de Nacho Girón al ataque homofóbico del Gordo Dan en X.

En Carajo había leído el tuit original de Girón: "No sé qué escribir. Atónito, perdido, mareado. Sienten lo mismo hasta en los canales de TV más afines. ¿Qué está pasando?", se había preguntado. "Es que sos medio trolo", soltó al respecto uno de los seguidores de Parisini con una identidad que sólo conocen quienes siguen su programa. Enseguida leyeron la respuesta del tuitero oficialista Traductor: "Girón, vos con Alberto Fernández hacías esto. Entendelo, el que baja la inflación después de haber heredado un infierno económico gestado en dos décadas de kirchnerismo puede hacer lo que se le cantan los huevos. Aguante Milei".

Tras eso vieron el video de Telefe mientras hacían comentarios del tipo "gárgaras de semen". "Escuchame, Nacho Girón, Tamara Petinatto hizo un papel más digno que vos, hermano", cuestionó Dan. "Y le lustró los huevos al viejo", aportó otro de sus minions. "Y aún así estuvo más digna que vos, boludo", remató Parisini.

"¿Qué te hacés el solemne ahora? ¿Qué sos institucionalista ahora, la concha bien puta de tu madre? 1020% de inflación acumulada en cuatro años. 57% de pobres y 70% de pobreza infantil. ¿De qué carajo me hablás? Seguí pasándole los instrumentos al creador del Ministerio de la Mujer que le metía saques de arco a la mujer embarazada en el piso", reclamó el influencer de Carajo.

La reflexión de Nacho Girón tras el ataque homofóbico contra él por parte del Gordo Dan en Carajo.

El ataque, previo a que Dan lo mande a guardar la guitarra en su trasero, había derivado en una nueva reflexión tuitera de Girón, que afirmaba que "otra vez" no sabía por dónde empezar. "Más allá del orgullo de que a varios colegas nos mencione el Gordo Dan en Carajo, es impresionante lo nerviosos que se ponen por marcar que es una pavada atómica y una falta de respeto organizar un recital de rock en el medio de tantos problemas políticos y económicos en Argentina", explicó.

"Venimos de una película de terror pero ajuste extremo a jubilados, discapacitados, universidades, médicos; peleas con todo el sistema político; internas horrorosas; Libra, coimas, Espert; nula empatía (¡un nene con autismo sigue pidiendo que el presidente baje un tuit!); mandriles y ensobrados que al final tenían razón con la cero acumulación de reservas, deuda, tasas altas, micro detonada... están haciendo un esfuerzo grande para pasar a la historia como otra película de terror bastante fea. Yo me enfocaría. Yo, eh", expuso Girón.

Javier Milei junto al Gordo Dan.

Además, señaló que "cada vez más gente quiere menos de esta agresividad y más laburo" y les dejó el link de que cuando entrevistaron a Milei de la misma manera que al ex presidente. "Se los cuento porque su sesgo de confirmación sólo les hace creer que hay que hablar con los que piensan como ustedes. Aburridísimo", opinó.

Al mismo tiempo, Girón reconoció que los insultos del equipo de Dan le generaban mucha bronca. "Me da muchas ganas de invitarte a Segurola y Habana: aunque no le podría pegar ni a una bolsa de box sinceramente me daría mucha vergüenza verlos correr". También cuestionó que usen palabras como "puto" y "trolo" con el fin de insultar. "Mamita. Ni una cosa bien hacen", lamentó.