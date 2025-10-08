Viale no se aguantó y criticó el show que realizó Javier Milei en el Movistar Arena: "Se hicieron un autocumpleaños, es chocante"

La identificación oficialista de Jonatan Viale quedó algo de lado durante la editorial que brindó el último martes en TN, cuando cuestionó el evento que realizó el presidente Javier Milei en el Movistar Arena por no haber contemplado que la acción con la que buscó consolidar a su núcleo duro, implicaba una pérdida de votos y de confianza de parte de otros espacios que lo apoyan.

"¿Qué le pasa a la clase media cuando ve que el presidente en vez de hablarles a ellos le habla a su núcleo duro cantándole un tema de Sandro con Lilia Lemoine?", se preguntó tras repasar lo difícil y cara que es la vida en ese estrato social. "No lo sé. Tal vez la palabra que se perdió acá fue 'empatía', la habilidad para comprender y compartir los sentimientos de la otra persona", reflexionó.

"Vos tenés un presidente que te dice 'que el esfuerzo valga la pena', mientras se organizaron un autocumpleaños en el medio de acusaciones de financiamiento narco al ex primer candidato en la Provincia, mientras la gente se endeuda para llegar a fin de mes. Es chocante", señaló Viale, en relación a cómo quedó el votante a partir del escándalo que derivó en la renuncia de José Luis Espert a ser la cabeza de la lista bonaerense.

"Obviamente la gente se va a preguntar: ¿el esfuerzo vale la pena?", reiteró el periodista oficialista. "Comprendemos perfectamente que hay una búsqueda de consolidación del núcleo duro. Yo lo entiendo eso, pero ¿a qué precio? Porque en esa búsqueda corrés el riesgo de expulsar al votante independiente, al votante moderado, al votante dudoso", analizó después.

Javier Milei en el Movistar Arena.

Tras ese lapsus de crítica, retomó su agenda de forma normal cuando afirmó que le resultaba repugnante y vomitivo "escuchar a los kirchneristas indignados por verlo a Milei cantar y bailar". Un reproche que contempla el enojo que genera en su sector ver a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el balcón de su residencia de San José 1111.

Un día antes, mientras Viale veía el editado de Star Wars que pasaron en el evento de Milei y que implicaba cambios de rostro con figuras polítcas locales, también algunas críticas se habían caído. Aunque habían sido moderadas al extremo en relación a la caracterización de que fue un error el show, en el marco en el que se encuentra el país.