El barco se hunde y el capitán no se baja: Milei puso a Karina y Martín Menem en primera línea de su foto con los candidatos

Todavía no había sido secuestrado el teléfono del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo cuando salió la foto del presidente Javier Milei junto a los principales candidatos de La Libertad Avanza (LLA). Aunque el escándalo de corrupción y el circuito de coimas expuesto que salpicó a su hermana, Karina Milei, y al ladero de ella Eduardo "Lule" Menem, ya era público.

La decisión de poner a la secretaria general de la Presidencia a su derecha en primera fila junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expuso que el mandatario está dispuesto a hundirse con el barco antes que bajar el ancla en términos de imagen que significa su hermana, apodada de forma interna como "El Jefe".

El posteo de La Libertad Avanza de los candidatos violetas, con Karina Milei y Martín Menem a la diestra del presidente Javier Milei.

Cabe recordar que días atrás se filtraron audios de Spagnuolo donde aseguraba que la hermana del Presidente se quedaba un 3% de un retorno que venía de la Droguería Suizo Argentina. Esta madrugada hubo 14 allanamientos en los que encontraron cifras bien detalladas de lo que recibió por parte de la ANDIS y se encontró a Emmanuel Kovalivker, uno de los dueño de la firma con 266 mil dólares en distintos sobres.

"La Libertad Avanza presenta sus candidatos para el cambio definitivo", reza en mayúsculas el margen superior de la imagen de los designados para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. "Los candidatos para terminar de cambiar la historia de la Argentina", fue el epígrafe que eligieron desde la cuenta oficial de la fuerza libertaria para el posteo en las redes sociales.

Karina Milei y Diego Spagnuolo

Entre los retratados destacan Patricia Bullrich y Agustín Monteverde, candidatos a senadores; Alejandro Fargosi y Patricia Holzman a diputados por CABA; y José Luis Espert y Karen Reichardt como representantes de la provincia de Buenos Aires. También se lo observa a Gonzalo Roca y Laura Soldano. Entre los representantes de todas las provincias se lo ve a Luis Petri, actual ministro de Defensa, que competirá por una banca en la Cámara de Diputados por la provincia de Mendoza; a la ex actriz, Virginia Gallardo, que hará lo propio por Corrientes; y a la diputada por Salta Emilia Orozco, que buscará colarse en el Senado.