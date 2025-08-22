"Karina te saluda, el leches": Jonatan Viale y su escandaloso salto del barco libertario

Por algunos meses, Jonatan Viale fue el vocero no oficial —aunque bastante evidente— de Javier Milei y su gobierno de las fuerzas del cielo. Desde su trinchera en Radio Rivadavia, el periodista se dedicó a barnizar con entusiasmo cada movimiento del líder libertario y su hermana Karina, construyendo un relato donde los "curros del Estado" eran destruidos por la motosierra imaginaria de Milei.

Pero más temprano que tarde, el capítulo de la corrupción llegó y, con él, la inesperada reacción de Viale: ¿se bajó del barco libertario o simplemente está renegociando el tamaño de su sobrecito? En su último programa, Viale se mostró indignado ante los escándalos que salpican al gobierno de La Libertad Avanza.

Jony Viale se hizo famoso por querer encubrir los chanchullos presidenciales de la causa $Libra en una entrevista

"No hay lugar para esto porque la gente se los come crudos. Le aviso al gobierno", exclamó con un tono que oscilaba entre el drama y la performance teatral. El periodista enumeró casos como el diezmo en ANSES y PAMI, los retornos del 8% en la Agencia Nacional de Discapacidad y el ya famoso caso del fentanilo contaminado que dejó al Ministerio de Salud tambaleando.

"El tipo dijo: 'Vengo a bajar la inflación, vengo a ocuparme de la inseguridad y vengo a destruir los curros del Estado'. Bueno, acá no parecería ser el caso", lanzó Viale con un dejo de decepción que hizo temblar los micrófonos. Pero el momento más jugoso llegó cuando declaró: "Si hay un corrupto hijo de mil puta que choreó con los discapacitados y con la droguería, que se vaya a la concha de su madre y que lo metan preso ".

El "leches" y las redes sociales: opinó el pueblo

Las redes no tardaron en hacer sus propias interpretaciones. Es que si algo caracteriza a los argentinos es su capacidad para convertir cualquier escándalo político en una fuente interminable de memes y comentarios irónicos.

Y esta vez no fue la excepción. Los usuarios de X, siempre listos para sacar punta al lápiz, se despacharon con comentarios sobre la relación simbiótica entre Viale y el gobierno Milei.: "¿Qué hará con toda la leche del Javo que tragó? ", preguntó un usuario.

Karina Milei y Martín Menem

Otro agregó: "Amaga a bajarse, después le llega el 'sobrecito' y se vuelve a subir". El apodo "catador de lácteos presidencial" se viralizó rápidamente, mientras otros usuarios lanzaban frases como " Se terminó el barnizado lácteo de la laringe " o "Karinaaaaaa te saluda el leches".

El escándalo no solo dejó en evidencia las contradicciones del gobierno Milei, sino también las de su operador mediático más fiel. Desde diciembre de 2023, Viale defendió a capa y espada cada decisión libertaria, justificando incluso las más polémicas. Pero ahora, ante los casos de corrupción que involucran a ANSES, PAMI y hasta con personas con discapacidad, parece haber encontrado un límite ético. ¿O será que simplemente está reclamando su pedazo?

Karina Milei y Diego Spagnuolo, ex director de ANDIS

Las redes especulan que su repentino cambio de postura podría deberse a un ajuste en los "sobrecitos": "Está enojado porque él no recibió de esa... está reclamando su parte", comentó un usuario con evidente sarcasmo. Otros sugieren que este es solo un amague para negociar mejores condiciones: "Es su forma de pedir aumento, parece que le pasaban menos en su sobre".

Mientras Jonatan Viale sigue fingiendo indignación en su programa, el gobierno Javier Milei enfrenta una tormenta política que amenaza con desbordar incluso a sus operadores más leales. La imagen del presidente como un "loco con una motosierra" destruyendo los curros del Estado se desmorona ante los escándalos que involucran retornos millonarios y negocios incompatibles.