El caso $LIBRA golpea a Milei: Davis lo responsabilizó en EE.UU. y Binance complica a Novelli

El criptescándalo de $LIBRA sumó en las últimas horas dos capítulos explosivos que comprometen de lleno al presidente Javier Milei y a su entorno. Primero fue la presentación de Hayden Davis en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde el creador del token buscó desligarse de cualquier maniobra delictiva y adjudicó toda la responsabilidad al jefe de Estado argentino. Un día después, en el Congreso, la comisión investigadora recibió una respuesta de Binance que vincula al trader Mauricio Novelli con movimientos financieros clave previos al lanzamiento de la fallida criptomoneda.

Javier Milei sorprendió al recomendar en redes sociales un token denominado $LIBRA.

En un escrito de 83 páginas, al que accedió El Destape, los abogados de Davis -Mazin Sbaiti y Cris Armenta- apuntaron contra Milei, quien fue mencionado en 51 ocasiones. Según plantearon, "la denuncia carece por completo de cualquier declaración afirmativa específica hecha públicamente por Hayden Davis antes de cada lanzamiento" y sostuvieron que si los inversores confiaron en $LIBRA fue por el accionar del mandatario argentino: "Si los inversores confiaron en alguna declaración expresa, fueron las verdaderas declaraciones de Milei, no ninguna declaración falsa de Davis o cualquier otro solicitante".

"En honor a las ideas libertarias de Javier Milei", así vendían a la criptomoneda $Libra sus creadores.

El documento hace referencia directa al posteo de Milei del 14 de febrero, cuando promocionó en X el lanzamiento del token: "La Argentina Liberal Crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondenando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina". Acto seguido, el presidente publicó el contrato para acceder al token, lo que disparó su cotización de forma exponencial.

La defensa de Davis insistió en que "la única declaración pública explícita de respaldo provino del propio Milei" y que los miles de inversores que entraron al proyecto lo hicieron porque creyeron que "el token y el proyecto Viva La Libertad estaban afiliados y apoyados por la administración de Milei". Según su versión, la caída de $LIBRA se produjo cuando el mandatario borró su posteo en medio de las denuncias de estafa.

Más allá de esa estrategia defensista, lo cierto es que el colapso de $LIBRA siguió el patrón típico de un rug pull, donde los desarrolladores hacen subir el precio de un token para luego retirar fondos millonarios y dejar a los inversores con activos sin valor. Mientras tanto, en la Argentina, la comisión parlamentaria que investiga el caso recibió un extenso informe de Binance de unas 200 páginas que compromete al trader Mauricio Novelli, señalado como intermediario en la maniobra.

Javier Milei y Mauricio Novelli

Según la información remitida al Congreso, una wallet a su nombre recibió cerca de 900.000 dólares de KIP Protocol, entre el Tech Forum de octubre de 2024 y las semanas previas al lanzamiento de $LIBRA. Ese evento reunió a toda la trama de la estafa, con la familia Davis y hasta una disertación del propio Milei. Desde la comisión advirtieron: "Judicialmente hay que solicitar más información a raíz de esto que nos llegó, pero hay cada vez más indicios de que Novelli estuvo detrás del lanzamiento de $LIBRA".

Las sospechas se refuerzan con los movimientos millonarios detectados en fechas clave. El 30 de enero, día en que Milei recibió a Davis en Casa Rosada, se registraron transferencias por más de un millón de dólares desde cuentas vinculadas al creador del token. Y en febrero, la familia de Novelli vació cajas de seguridad en el Banco Galicia apenas estalló el escándalo, coincidiendo con el cierre de la wallet que Binance vinculó al trader.

Hayden Davis y Javier Milei

En paralelo, la causa en Comodoro Py -ahora en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi- analiza si las declaraciones de Davis en EE.UU. pueden incorporarse como prueba. Fuentes judiciales admiten que "se trata de una declaración pública de Hayden Davis en un expediente judicial" y que las querellas evalúan el momento oportuno para incorporarla. De esta manera, el intento de Davis por desligarse y culpar directamente al presidente argentino pone entre la espada y la pared a Milei: el propio mandatario utilizó su investidura para dar credibilidad a un proyecto que resultó ser una estafa de pies a cabeza y el cerco judicial se estrecha en ambos países.