Evasivas, desvíos y un candidato acorralado: Espert evitó responder de forma clara si cobró los US$ 200.000 de "Fred" Machado

La noche en A24 se volvió un ring y, como suele pasar en este tipo de choques mediáticos, la respuesta no llegó. El diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, protagonizó un tenso cruce con el conductor Santiago Fioriti cuando fue directamente interrogado sobre la supuesta transferencia por 200 mil dólares que la justicia norteamericana atribuye al empresario acusado de narcotráfico Fred Machado. El resultado: mucha verborragia, evasivas y la sensación de que la pregunta clave quedó flotando en el aire. El momento se vivió con Fioriti arrancando sin vueltas: "Espert, yo quiero preguntarle lo que todo el mundo se pregunta... ¿Usted le cobró o no los 200 mil dólares al narco Fred Machado?", preguntó el conductor, subiendo el tono. Los colegas Nicolás Wiñazki y Pablo Rossi observaban sin participar.

Espert, con un gesto leve, intentó cerrar la discusión por la vía de la descalificación: "No le voy a permitir a Grabois que el tema de campaña sea este... Me perdonás? No voy a permitir...". Fioriti no cedió: "No, no lo perdono", respondió, y volvió a insistir: "¿Le repito, usted ese dinero lo cobró o no?". La réplica del economista, sin embargo, fue más bien un repliegue: "Te repito, no me voy a mover de ahí... Qué es ese papel trucho de una contabilidad paralela de una causa que hay en Estados Unidos... No le voy a permitir a Grabois que el tema de campaña sea este, porque estamos hablando en campaña de campaña sucia".

Y siguió: "Y no voy dejar que en una campaña con el kirchnerismo el tema sea otro que la villa miseria en la que han transformado la Argentina...". Fioriti intentó una y otra vez, más de tres veces le preguntó al legislador se había, o no, recibido dinero del empresario condenado por vínculos con el narcotráfico. Pero la situación no pudo resolverse, Espert no contestó y Fioriti, pese a que lo intentó, no pudo conseguir la respuesta que todo el mundo esperaba. El candidato repitió su línea de defensa: acusó una operación mediática y apuntó contra el dirigente social Juan Grabois, a quien responsabilizó por llevar la denuncia a la Justicia y por promover una "campaña sucia".

En su intento por explicar el vínculo, Espert admitió haber conocido a Machado en 2018, durante la presentación de su libro, y que el empresario le ofreció un avión para viajar a presentar el trabajo en Viedma. Pero sobre las ayudas aportadas en 2019 -la campaña presidencial por la que se lo investiga- planteó una distancia formal: sostuvo que tanto el avión como la camioneta blindada Grand Cherokee que presuntamente proveyó Machado, fueron a través del sello partidario UNITE por el cual compitió. Y agregó: "Los candidatos en campaña nos subimos a dónde el sello partidario nos dice. Nosotros no manejamos fondos partidarios".

Espert y Fred Machado

En ese sentido, aclaró que su sello "era UNIR de Alberto Assef y después UNITE de Bonacci". "Yo usaba los aviones que ellos me proveían", dijo. Defendiendo su inocencia con un tono de agravio, Espert completó: "La causa es de 2021 y hablan de la campaña en 2019. Está compuesta por recortes de diarios que eran una campaña de difamación. En 2021 me veían como amenaza, yo entré como diputado. Me hacen una campaña sucia relacionándome con la campaña de 2019. Hace cuatro años que da vueltas la causa" y se quejó: "¿Puedo saber yo cuando en 2019 voy a presentar mi libro lo que hace esa persona dos años después?"

En otro pasaje en el que mezcló autocrítica con reproche, describió la política como un ámbito donde conviven "gente buena" y "gente muy mala": "Fui ingenuo en 2019. El mundo de la política es esotérico. Hoy me siento muy bien, con muchas ganas de ir para adelante y apoyar el proyecto de Milei", dijo, y volvió a atacar a Grabois: "Grabois vive de sacarle guita a los pobres, yo vivo de mi laburo. A Grabois le voy a contestar en la justicia y lo voy a seguir hasta abajo de la cama". Sobre la continuidad de su campaña, Espert no dio margen: "De ninguna manera. Me siento más fuerte que nunca".

El diputado de La Libertad Avanza recibió en 2020 un pago desde un fideicomiso ligado a Alfredo "Fred" Machado

Además, destacó que "no hubiera aceptado dar un paso al costado porque sería darle el gusto a los tipos que quieren que el país siga siendo una villa miseria para que ellos puedan vivir de la dádiva que les dan a los pobres que terminan generando ellos". "No lo voy permitir y el Presidente me ha recontra bancado junto a su equipo de Gobierno. Me siento más fuerte que nunca porque estos golpes me fortalecen. Grabois, meteme más denuncias. Van a venir las mías. No voy a permitir que manches el laburo de mi viejo de toda la vida", remató Espert, quien nunca se despegó de su estrategia clásica: desviar, demonizar al acusador y eludir la pregunta concreta.