El caso $LIBRA vuelve al Congreso y cinco DNU rechazados: duro golpe parlamentario a Milei

En una de las jornadas legislativas más adversas para el oficialismo desde que Javier Milei asumió la presidencia, la oposición en la Cámara de Diputados logró articular una mayoría que le propinó una contundente derrota al gobierno libertario. Durante una sesión maratónica de casi 12 horas, y en medio de tensiones y cruces intensos, los bloques opositores ganaron las 12 votaciones clave del día, imponiendo su propia agenda y desmantelando parte del andamiaje normativo impulsado por el Ejecutivo mediante decretos de necesidad y urgencia.

El oficialismo sufre derrota histórica en Diputados

La sesión arrancó a las 12.20 del miércoles con el quórum garantizado por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda y siete diputados radicales. Desde allí, se sucedieron una serie de votaciones que reflejaron la pérdida de iniciativa del oficialismo y el resquebrajamiento de su capacidad de bloqueo. Los primeros grandes golpes vinieron con la media sanción de dos leyes de fuerte respaldo social:

Financiamiento Universitario: con 158 votos afirmativos, 75 en contra y cinco abstenciones, se aprobó un proyecto que garantiza recursos para las universidades nacionales, recomposición salarial y estabilización presupuestaria.

Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan): con 159 votos a favor y 67 en contra, se declaró la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas. La norma también contempla reasignación de fondos y mejoras salariales para el personal de salud.

En otro revés significativo, la Cámara baja rechazó cinco decretos de necesidad y urgencia que formaban parte central del plan de reforma del Estado de Milei:

Disolución de organismos económicos.

Reorganización de la Secretaría de Transporte.

Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (rechazado con 133 votos afirmativos, 69 negativos y 2 abstenciones).

Reforma de organismos culturales (134-68-3).

Régimen de excepción de la Marina Mercante Nacional (118-77-8).

Además, fue derogado el polémico decreto 480/2025, que implicaba la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito, con 138 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones. Aunque la derogación de estos DNU aún debe ser ratificada por el Senado, la derrota política para el oficialismo ya es ineludible. La oposición también logró emplazar a comisiones para debatir de forma obligatoria cinco temas sensibles, entre ellos:

Los proyectos de los gobernadores sobre coparticipación de ATN e impuesto a los combustibles.

La emergencia en Ciencia y Tecnología.

Un proyecto sobre la enfermedad de Alzheimer.

El funcionamiento de la Comisión Investigadora del caso $LIBRA.

La disputa por el impuesto a los combustibles apunta a modificar su distribución: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. El proyecto establece que el 75% de los fondos provinciales se repartan según los índices de coparticipación y el 25% de manera equitativa.

El tratamiento de estas iniciativas fue fijado para el 13 de agosto en las comisiones de Presupuesto, Hacienda y Energía, con el objetivo de llevarlas al recinto en una sesión prevista para el 20 de agosto, donde, si consiguen los dos tercios, también buscarán rechazar los vetos presidenciales a las leyes de aumento de jubilaciones y emergencia en discapacidad.

Uno de los debates más intensos se dio alrededor de la reactivación de la comisión investigadora de la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA. La moción, presentada por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), fue aprobada por 135 votos a favor, 70 en contra y 6 abstenciones. El oficialista Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, rechazó la moción con dureza: "La comisión ya existe y funciona perfectamente. No han sacado nada en claro, por eso ahora quieren inventar esto de que la comisión no ha funcionado". En referencia a un testigo citado por la oposición, afirmó: "Hizo un papelón".

Sin embargo, la oposición logró imponer su postura y la comisión volverá a reunirse el 12 de agosto a las 17 horas para avanzar en la investigación. Lo ocurrido en Diputados es un síntoma claro de la debilidad legislativa del gobierno de Javier Milei, cuya bancada de La Libertad Avanza no logró evitar ninguna de las derrotas sufridas durante la jornada. Desde la aprobación del acuerdo con el FMI en marzo, el oficialismo ha perdido terreno, pero la sesión de este miércoles marcó un antes y un después: no sólo la oposición se mostró unificada, sino que lo hizo para defender políticas públicas claves y revertir decisiones tomadas por decreto.