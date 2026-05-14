Más vuelos, pagos en efectivo y una causa que se agrava: se confirman dos nuevos viajes de Adorni

La crisis política y judicial que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo episodio que vuelve a poner el foco sobre sus gastos personales, el origen de los fondos utilizados y las inconsistencias que investiga la Justicia federal. La periodista Martina Garbarz reveló en su cuenta de X que la Justicia logró confirmar otros dos viajes realizados por el funcionario durante la gestión de Javier Milei, ambos abonados en efectivo mediante depósitos bancarios. "Se confirman dos nuevos viajes de Adorni. Los pagos fueron realizados en efectivo mediante depósitos bancarios de Galicia y Santander", escribió Garbarz.

🔴 Se confirman dos nuevos viajes de Adorni. Los pagos fueron realizados en efectivo mediante depósitos bancarios de Galicia y Santander. Viajó dos veces al Bolacuá Hotel Club a Gualeguaychú junto a su hijo. El primer viaje fue del 6 al 8 de diciembre de 2024 y gastó $1.350.000.... pic.twitter.com/k2Vx1Qg4hw — Martina Garbarz (@martinagarbarz) May 14, 2026

Y detalló: "Viajó dos veces al Bolacuá Hotel Club a Gualeguaychú junto a su hijo. El primer viaje fue del 6 al 8 de diciembre de 2024 y gastó $1.350.000. Y el segundo del 28 al 30 de noviembre de 2025 por $1.000.000. Todo suma" La información se incorpora a un expediente que ya venía creciendo en volumen y gravedad. Mientras el Gobierno intenta reducir públicamente el impacto de las denuncias, en los tribunales federales la situación procesal de Adorni aparece cada vez más comprometida.

La causa que más preocupa hoy en la Casa Rosada no es solamente la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, sino también el expediente que instruye el juez Ariel Lijo junto al fiscal Gerardo Pollicita por el viaje del funcionario a Punta del Este durante el último carnaval en un jet privado. El eje de esa investigación apunta a determinar quién pagó realmente el vuelo y si existió una relación incompatible entre el funcionario y el empresario Marcelo Grandio, proveedor del Estado y amigo personal de Adorni desde antes de su desembarco en el Gobierno.

Aunque el jefe de Gabinete aseguró públicamente que había abonado personalmente el alquiler del avión y que podía demostrarlo, las pruebas recolectadas por la Justicia indicarían otra cosa: las facturas del vuelo habrían sido emitidas a nombre de la productora ImHouse y del propio Grandio. Cabe destacar que Grandio obtuvo contratos con la TV Pública luego de la llegada de Adorni al área de Comunicación y Medios, un vínculo que ahora podría derivar en imputaciones por "negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública".

Manuel Adorni

Fuentes judiciales citadas en la investigación sostienen que Adorni sería convocado a declaración indagatoria en el corto plazo, un escenario explosivo para un jefe de Gabinete en funciones y que amenaza con profundizar la crisis política dentro del oficialismo. En paralelo, el expediente por enriquecimiento ilícito continúa acumulando elementos sensibles. La Justicia analiza movimientos bancarios, registros ante ARCA y transferencias de criptomonedas que habría recibido el funcionario mientras ocupaba cargos públicos. Según trascendió, los investigadores detectaron ingresos por varias decenas de miles de dólares en activos digitales.

A eso se suma el testimonio del contratista Matías Tabar, quien aseguró ante la fiscalía que Adorni gastó alrededor de 245 mil dólares en efectivo para remodelar completamente una propiedad en el country Indio Cua adquirida por su esposa, Bettina Angeletti. Según el relato judicial, la vivienda fue prácticamente demolida y reconstruida, incluyendo pileta, cascada, terraza y mobiliario a medida. El contratista incluso entregó su teléfono celular a la fiscalía para que se extraigan chats y audios intercambiados con el funcionario. Mientras tanto, dentro del Gobierno empiezan a aparecer señales de incomodidad.

Manuel Adorni

Aunque públicamente Javier Milei mantiene una defensa cerrada de su jefe de Gabinete, distintas versiones indican que el avance de las causas ya generó tensiones internas. La ministra Patricia Bullrich fue una de las primeras figuras del oficialismo en deslizar públicamente que Adorni debería explicar con mayor claridad el origen de los fondos utilizados para viajes, remodelaciones y gastos personales que no parecen compatibles con lo declarado oficialmente. En ese contexto,oir ahora el Gobierno apuesta al silencio y a desacreditar a testigos y filtraciones. Pero en Comodoro Py la percepción es otra: las causas avanzan y la información sigue acumulándose.