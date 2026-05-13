Flor Vigna reveló que tiene un quiste en la cabeza y que el doctor le "anunció la muerte"

Flor Vigna subió un video a sus redes sociales con el challenge de "cosas que no vas a envidiar nunca de mí", al cual definió como una "mierda", y en el que reveló que le detectaron un quiste en la cabeza y que un médico le "anunció la muerte", aunque la manera en la que lo contó no pareció delatar tal gravedad. A su vez, en su descargo confesó que tiene deudas con su equipo de trabajo como cantante y se autocriticó por cómo es en el amor.

"Háganse estudios. Yo me hice una tomografía y me salió que tengo un quiste en la cabeza", precisó Vigna, en relación a la práctica que se hizo antes de pelear en el evento Supernova y lograr su tercera victoria como boxeadora, y la primera en el plano internacional, tras derrotar a la mexicana Alana Flores. Encima el doctor -cero tacto- me lo tiró así como de una, mal, pesimista, me asustó con mi vida, me anunció la muerte", añadió sin expresar verdadera preocupación por el significado de sus palabras.

"Obviamente no va a pasar eso. Yo creo mucho en mí y lo voy a revertir, pero ahora tengo que invertir mucho tiempo, energía, plata, un montón de cosas, en estudios, en curármelo, y es una verdad paja", soltó la cantante, sin dar mayores descripciones al respecto de lo que le detectaron y cómo va a proceder para sacarlo o inhibir su crecimiento, más allá de la perspectiva positiva con la que encaró el tema.

La siguiente parte del challenge se la dedicó a sus relaciones afectivas. "Cuando estoy enamorada es como que no puedo evitarlo. Yo ya tengo que saber que es una parte de mi personalidad que me gusta cumplirle los sueños a mi macho y volverme como una especie de hada madrina y productora. Lo doy todo, lo acompaño en todo su proceso, me vuelvo, le doy todo lo que tengo y después ya saben el final", alertó, en clara referencia a sus historias anteriores con Nico Occhiato y Luciano Castro.

Flor Vigna se abrió con un challenge y contó sus principales problemas.

El último eje que tocó en su desafío fue el económico y el laboral, donde contó que trabaja desde los 11 años como extra en publicidades. "Trabajé en realitys, en novelas y todo lo invertí en mi música, en mis bailarines, en mis técnicos, en los videoclips, en toda una estructura humana de mucha gente y equipo que trabaja para mí y eso me llevó a deudas", reveló al respecto.

"Yo sé que todo lo voy a revertir: las deudas, el quiste, el amor. Te lo voy a revertir porque creo mucho en que hay que creer en uno. Pero a veces tengo unas ganas de darme por vencida. Pero no", confesó Vigna, algo bajoneada por la sumatoria de cosas que sinceró en el desafío. "Qué challenge de mierda, ¿por qué hacemos esto?", cerró enseguida, con la intención de levantar un poco el ánimo tras el bombazo expuesto.