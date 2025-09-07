El día después de mañana: expectativa por el dólar que terminará de estallar la gestión de Caputo

En una jornada marcada por el pulso electoral y el nerviosismo económico, la tensión en torno al dólar se convierte en el eje de todas las miradas. La intervención del Banco Central (BCRA) en la recta final de la última rueda dejó un sabor más amargo que primer mate en los operadores y un aire de incertidumbre que promete extenderse hasta el lunes, cuando los mercados vuelvan a abrir sus puertas. ¿Qué pasará con el dólar después de las elecciones?

La maniobra fue tan audaz como polémica. En apenas tres minutos, el BCRA, bajo la dirección del ministro de Economía Luis "Toto" Caputo, lanzó una ofensiva sin precedentes en el mercado de futuros. Más de 700 millones de dólares fueron vendidos en contratos de septiembre, empujando la cotización por debajo de los $1.390. Un desplome vertiginoso si se considera que minutos antes esos mismos contratos marcaban $1.415.

Banco Central

Los números no dejan lugar a dudas sobre la magnitud del movimiento. El interés abierto se disparó en USD 146 millones y el volumen operado alcanzó los USD 793 millones , cifras que superan ampliamente los estándares habituales. Hernán Letcher, economista y analista, describió la acción del BCRA como "desaforada" y destacó la fuerza con la que se forzó la baja del dólar futuro.

Mientras los bonaerenses acudieron a las urnas, el mercado permanece en pausa, pero no del todo. El dólar cripto, un termómetro que nunca descansa, ya marcó tendencia: según Coinmonitor, las cotizaciones de las stablecoins —monedas digitales que replican el valor del dólar — se ubican por encima de los $1.400, alcanzando los $1.413 este mediodía. ¡Tensión total!

Luis Caputo y Javier Milei

El viernes previo a las elecciones cerró con un dólar oficial a $1.386 y un dólar blue a $1.370, dejando una brecha de apenas 1,1%. Sin embargo, las intervenciones recientes del Gobierno y el BCRA generan un clima de incertidumbre.

La última semana fue un campo minado para la economía argentina. El dólar oficial registró un incremento de $20, alcanzando un máximo de $1.385 en medio de una presión alcista que no deja de presionar a Toto Caputo.

Milei podría sufrir el peor revés económico de su gobierno

Por su parte, el dólar blue subió $5 y cerró a $1.370, mientras los dólares financieros, como el MEP y el contado con liquidación (CCL), también mostraron incrementos significativos. El MEP subió 0,4% y se negoció a $1.383,33, mientras que el CCL cerró en $1.390,52 tras un aumento del 0,7%. Pero... ¡puede haber más! A esto se suma el riesgo país, que superó los 900 puntos básicos y alcanzó su nivel más alto desde abril.

Ante esta escalada cambiaria, el Gobierno decidió abandonar la regla de flotación entre bandas y habilitar al Tesoro para vender dólares directamente en el mercado. Según el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, esta intervención es temporal y no afecta las reservas ni los fondos del FMI. Sin embargo, muchos analistas cuestionan si esta medida será suficiente para contener la presión alcista en un contexto tan volátil.

Luis "Toto" Caputo en el Congreso

El lunes 8 de septiembre, será decisivo no solo para los mercados sino también para la gestión de Luis "Toto" Caputo al frente de la cartera económica. Los operadores esperan una apertura marcada por la volatilidad y posibles saltos abruptos en las cotizaciones del dólar oficial, blue y financiero.