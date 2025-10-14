El eslogan libertario que generó un tsunami de memes: "Para votar al Colorado, marcá al Pelado"

El espacio libertario argentino vuelve a sorprender con una jugada que, lejos de ser estratégica, parece sacada de un sketch de los mejores años de Capusotto. La Libertad Avanza, el espacio político que lidera Javier Milei, presentó su nuevo eslogan de campaña para su espacio que quedó diezmado tras la abrupta salida de José Luis Espert.

"Para votar al Colorado, marcá al Pelado". Sí, así de literal y desconcertante es la frase que disparó memes por todas partes. El contexto no podría ser más peculiar: tras la decisión judicial de no reimprimir las boletas electorales, el rostro de Espert sigue figurando en las boletas tras haber sido desplazado por sus vínculos con Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico y extraditado rápidamente a Estados Unidos.

Ante este problemón logístico, el equipo de campaña decidió apostar por una solución "creativa", aunque el resultado terminó siendo más material para memes que para votos. El video oficial, publicado durante 14 de octubre, pretendía aclarar la situación. Sin embargo, la frase "Para votar al Colorado, marcá al Pelado" desató una ola de burlas en redes sociales.

Usuarios de X no tardaron en reaccionar con comentarios cargados de sarcasmo e incredulidad. Uno escribió: "Para votar al señor Offshore, marcá al narco", mientras otro ironizó: "No gracias, me corto la mano antes de marcar a un narco". El humor ácido fue protagonista: "Qué pelotudos", "Esto parece Narnia", "No puede ser real".

La creatividad del público argentino hizo el resto. Memes con Santilli rapado, Espert teñido de colorado y hasta referencias a programas humorísticos como Cha Cha Cha del Alfredo Casero inundaron las redes.

Incluso surgieron versiones alternativas del eslogan: "Votá al Colorado. La merca es del Pelado" o "Para votar al delincuente offshore, marcá al financiado por narcos". Una crítica que combina la picardía criolla con el hartazgo frente a las estrategias políticas poco serias.

El traspié comunicacional no pasó desapercibido ni siquiera entre los propios simpatizantes del espacio. Algunos pidieron explicaciones y otros directamente exigieron "preso al de marketing". Mientras tanto, Santilli y su equipo parecen haber optado por el silencio ante la avalancha de críticas con la inigualable Karen Reichardt vestida de punta en blanco que recibió comentarios un tanto machistas.

Con las elecciones de medio término del 26 de octubre a la vuelta de la esquina, este episodio evidencia los desaciertos estratégicos que enfrenta La Libertad Avanza. Ahora, con un Diego Santilli al borde de la humillación, una Karen Reichardt completamente confundida y un Javier Milei presionado por la política internacional de Donald Trump, la gobernabilidad del espacio libertario parece pender de un delgado hilo.