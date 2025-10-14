Trump presiona a Milei y ata el acuerdo económico a la victoria electoral: "No seremos generosos"

Inconcebible. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje contundente durante su reunión con el presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca. En medio de la previa de las elecciones de medio término del próximo 26 de octubre, Trump dejó en claro que el futuro de un acuerdo económico clave entre ambos países dependerá directamente del resultado electoral en Argentina.

"Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina ", expresó Trump ante los medios presentes. Estas declaraciones dejaron helados al gabinete económico libertario que depende pura y exclusivamente del salvataje norteamericano para sostener su plan de gobierno mientras las encuestas dan como victorioso al espacio de gobierno peronista.

Donald Trump y Javier Milei

El encuentro, que tuvo lugar en el "cabinet room" de la residencia presidencial norteamericana, reunió a funcionarios de alto rango de ambos gobiernos. Entre ellos, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien explicó los motivos detrás del acuerdo económico planteado con Argentina: "No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos", afirmó con una contundencia poco creíble.

En la misma línea, Trump reiteró su confianza en Milei y su gestión: "Tenemos confianza que el presidente Javier Milei lo hará bien". Sin embargo, la advertencia sobre un posible quiebre del acuerdo en caso de una derrota electoral de Milei fue el eje que dominó la reunión y generó inquietud.

Lo cierto es que el presidente de las fuerzas del cielo, aprovechó la ocasión para felicitar al mandatario estadounidense por sus recientes logros en política internacional: "Muchas gracias, me siento muy honrado. Muy especialmente en este momento que gracias a su liderazgo ha logrado la paz en Medio Oriente. No solo este gran logro, sino lograr el retorno de los 20 rehenes vivos. Gracias por entender la amenaza del socialismo en el siglo XXI", declaró el presidente argentino, en un gesto con el que intentó poner paños fríos a la situación.

Milei también destacó el papel del secretario del Tesoro estadounidense en los últimos acuerdos bilaterales: "Agradecer el enorme trabajo que ha hecho el secretario (Scott) Bessent por los problemas de liquidez tras los ataques opositores que hemos sufrido. Muchas gracias por lo que están haciendo por el mundo libre".

En un gesto simbólico, Javier Milei entregó a Donald Trump una plaqueta conmemorativa que destacaba el reciente acuerdo de paz en Medio Oriente. Este acto cerró una reunión cargada de mensajes políticos y económicos que podrían marcar un antes y un después en la relación entre ambas naciones aunque el presidente estadounidense lo dejó clarito como el agua: "La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo".