Sin miedo a la humillación, Javier Milei se reunirá sólo 15 minutos con Donald Trump

El presidente de las fuerzas del cielo Javier Milei prepara su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, aunque el tiempo dedicado a esta reunión parece ser tan breve como la paciencia de los mercados. Lo que inicialmente se anunciaba como una reunión de 45 minutos se redujo a tan solo 15 minutos; una ninguneada sin igual.

La modificación en la agenda oficial, comunicada por Casa Rosada, pone en discusión el verdadero interés del mandatario estadounidense en este encuentro. Para Milei, quien ha expresado admiración por Trump y su estilo político, ésta bilateral es la ¿única? oportunidad para buscar respaldo financiero en medio de una crisis cambiaria que sacude a las clases trabajadoras argentinas.

Milei y Trump

El contexto económico no ayuda a mejorar el panorama. A pocas semanas de las elecciones del 26 de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó un informe que pinta un futuro poco alentador para el país.

Según sus últimas estimaciones, el crecimiento económico será menor de lo esperado, mientras que la inflación y el desempleo seguirán en aumento. El FMI proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) argentino crecerá un 4% en 2026, una cifra que representa un retroceso respecto a los pronósticos anteriores. Además, la inflación punta a punta para 2025 se calcula ahora en un preocupante 28%, ocho puntos más alta que las previsiones previas .

Javier Milei y el Ministro de Economía, Luis Caputo y Kristalina Georgieva

En este escenario, la reunión con Trump adquiere una relevancia simbólica más que práctica. Aunque Milei y su equipo presentaron este encuentro como un respaldo político clave, la reducción del tiempo dedicado a la bilateral es un gesto que refleja las prioridades de la administración estadounidense.

A pesar de las circunstancias, Milei parece decidido a aprovechar cada minuto de su breve paso por la Casa Blanca: la agenda incluye la firma del libro de honor y un almuerzo de trabajo con las comitivas de ambos países, momentos que seguramente serán utilizados para las fotos -de las que el gobierno libertario se enorgullece- para reforzar su imagen internacional y buscar apoyo en el ámbito financiero.

Javier Milei se reunió con Trump

Javier Milei enfrenta una tarea titánica y casi circense: firmar el acuerdo de cooperación con Donald Trump, sacarse las famosas fotos, explicar cómo, cuándo y por qué beneficiaría a Estados Unidos el acuerdo con Argentina... todo en sólo 15 minutos.