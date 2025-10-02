El espejismo libertario: Bessent aclaró EE.UU. no le dará un préstamo a la Argentina, sino un swap de US$ 20.000 millones

"Sólo para ser claros: le estamos dando una línea de swap, no le estamos dando dinero a la Argentina". La frase del secretario del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU), Scott Bessent, en la cadena CNBC resonó con fuerza y conmovió la relativa paz que habían encontrado los mercados tras el anuncio original. Este segundo mensaje detrás de un largo tuit en el que habló de "estar completamente preparados para hacer lo que sea necesario", inevitablemente bajó las expectativas a tierra.

Las caídas de los bonos argentinos en Wall Street estuvo entre un 3,4% y, los que menos colapsaron, en entre el 0,7% y el 0,2%. AE38, AL41, GD35 y GE41, fueron de los más golpeados. Mientras que GD29, GD35, GD38, GD41 y GD46. El resto tuvo leves subas casi insignificantes en relación a estos descensos. La reacción, indisimulable, fue al anuncio de Bessent y a una nueva decepción de la gestión económica libertaria.

El precio del dólar sigue igual que ayer tras el anuncio, aunque con la intervención del Estado para mantener el precio. Aunque no existen garantías acerca de que la presión alcista vuelva a disparar el valor de esta moneda extranjera, como en los últimos días cuando se disolvió el efecto de la reunión con Donald Trump, algo que se vio también en el riesgo país, que había bajado hasta los 900 y ya volvió a acomodarse en 1264 -y subiendo-.

Justo después del primer tuit, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, había salido a dejar un mensaje motivacional que quedó más viejo que las aclaraciones de José Luis Espert sobre su relación con el procesado Fred Machado. "Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent".

El tuit de Luis "Toto" Caputo en el que celebró el préstamos que no fue.

La respuesta de Caputo había sido al primer posteo del funcionario norteamericano, quien lo había mencionado favorablemente antes de que el anuncio se hiciera humo. "Ayer tuve una llamada muy positiva con el ministro Luis Caputo de Argentina", reconoció al comienzo del posteo que realizó en la red social X (ex Twitter). "Después de un intenso trabajo desde la reunión de Trump con el presidente Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del ministro Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero", lanzó más adelante. "El Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos", añadió.